校正回歸吵翻！翟神再拋新詞「像財報重編」　笑：沒網軍攻擊

▲指揮中心日前宣布「校正回歸400例」引發全台熱議。（圖／指揮中心提供）



實習記者周依儒／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外有400例「校正回歸」至5/16至5/21確診個案，而校正回歸一詞也引發全台熱議，前市政顧問、美斯捷董事長「翟神」翟本喬今（23）日也在臉書上指出，或許可以把校正回歸一詞換成「補登歸戶」，且這樣的作法比較像是財報重編，而非他先前認為的AJE調整分錄。

翟本喬發文表示，昨日他在臉書上以會計稽核的角度來看，暫結報表在稽核之後調整是天經地義的事情，引起不少迴響，但他後來想想，「這是已公布的數字，不算是AJE，所以比較好的類比會是財報重編。這就比較嚴重了，要看有沒有過失或惡意，以及有沒有造成損失。如果都沒有的話，那其實也就還好。」

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▲翟本喬。（圖／記者徐文彬攝）



翟本喬指出，但「校正回歸」一事已經演變成政治事件，所以也可用「驗票結果」類比，事件發展可大可小、看有沒有實質影響，以及有沒有人要炒作。翟本喬透露，昨日貼文引起迴響，但比較有趣的是，由於這件事情沒有一個明確的過失標的，因此他發現網友一開始(1)矛頭指向指揮中心，後來又變成(2)「檢驗結果來自地方政府」，再來又變講(3)「流程和數字由中央管控」，最後比較公平的說法就是(4)「檢驗能量不足」。

▼翟本喬昨日發文。



翟本喬分析，在大家爭相討論過失到底出現在哪個環節時，每一階段來他貼文底下的讀者群都有明顯的屬性差異，「1是以對用詞本身質疑的居多，2就開始有護航卸責的族群出現，但哏圖也大量浮現，3開始有另一方的反擊和加強陰謀論，人身攻擊也來了，4則是又回到比較多的就事論事。」

不過在上述討論聲音中，翟本喬卻沒有看到網軍來洗版，因此他也自己分析了四項原因，分別是「1.我在為指揮中心說話、2.風向真的很不明、3.質疑執政黨的人真的太多了」，最後還幽默自嘲也可能是「我已經不重要了」。

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）



不過，翟本喬也向執政黨喊話，希望不論是現在或以後的執政黨都要認清一件事，就是人民批評和嘲笑執政黨是天經地義的，在宣傳上網軍的使用會是不可避免的，但一定要注意攻擊的方式和對象，不然很容易讓人民覺得你們嫌票太多了。