單車翁騎上新台五路快車道　遭22歲港籍僑生追撞送醫不治

▲23日凌晨汐止區新台五路發生一起機車追撞腳踏車的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區新台五路23日凌晨發生一起機車追撞腳踏車意外事故，根據汐止警方調查，一名要前往基隆的林姓機車騎士（22歲、經查為香港籍僑生）行經新台五路2段時，不甚追撞在快車道內側，由88歲黃姓老翁騎乘的腳踏車，兩車發生碰撞後紛紛倒地，黃姓老翁身上多處擦挫傷，兩人經送往汐止國泰醫院搶救，老翁送醫後被發現腹內有嚴重內出血，雖經醫護搶救，但在23日凌晨2時許宣告不治，林男因此遭警方依過失致死罪嫌移送。

▲23日凌晨汐止區新台五路發生一起機車追撞腳踏車的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

根據汐止警方調查，這起車禍發生在今晨1時12分左右，在汐止區新台五路2段240號前，林男騎著重機車要前往基隆方向，卻不甚在該處擦撞到騎著腳踏車在內側車道的黃姓老翁，林男騎車不甚追撞腳踏車後倒地、手腳多處擦挫傷，左膝、腳踝處也骨折痛得爬不起來，警方獲報後呼叫新北市消防局119救護人員到場馳援，黃姓老翁經送醫後併發內出血傷重不治。林姓男子酒測值為零，警詢後將依過斯致死罪嫌將他移送法辦。

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