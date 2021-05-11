73歲獨居翁用臉書找伴侶…火辣美眉讓他燃起慾火！相約激戰下場曝

▲老翁高齡73歲，因為甜言蜜語重新燃起了狂放性慾，恨不得馬上激戰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名73歲老翁想再找個伴，在臉書結識漂亮美眉，相談甚歡讓他再次燃起了對愛的熱情，後來美眉說「要買我嗎？」，老翁的全身血液都集中在下半身，立即到超商購買10萬餘元的遊戲點數，後來得知是一場空，他很失望，但美眉再次邀約，他又興奮起來了！雖然最後沒有再噴錢，但他的態度讓警方哭笑不得。

據了解，林姓老翁相當專情，不論是到了何種歲數，都愛20多歲的年輕女性，年過70的他喜歡用臉書交友，在網路世界仍相當活躍，沒想到遇上了「萱萱」！萱萱用甜言蜜語以及美艷照片吸引林翁的注意，林翁邊打字邊抖動，沒想到自己年紀一把還跟這麼正的妙齡女子展開戀情。

後來萱萱表示自己有在從事性交易，這讓林翁埋沒已久的獸性大爆發，恨不得馬上跟萱萱發生性關係，因此聽從指示衝去便利商店花了10萬3千元購買遊戲點數，此舉也吸引到店員的注意，心想，「這老先生玩遊戲也玩太瘋了吧！？」但還是半信半疑地結帳了。

▲假美眉真詐財，老翁看到照片跟甜言蜜語，讓他的血液全部流到下半身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

林翁後來發現萱萱依舊不給碰，他很失落地離開…但萱萱怎可能真的放過他！過沒多久再次用甜言蜜語誘惑林翁，並給了他假希望，「再買一次點數就給你愛！我好想跟你做！」林翁再次踏進超商，預計再買8萬元的遊戲點數。

這次店員直覺有異決定拖延結帳，同時請轄區警方到場，成功攔阻詐騙，否則林翁一個晚上恐要來來回回損失數十萬元，但最讓老翁難過的是，重新燃起的性慾竟是換來一場空！失落的神情讓警方哭笑不得。

新北市政府警察局表示，被害人結帳前必先經過店員，幸好店員發現顧客購買不正常或大量遊戲點數、代碼繳費金額，直接詢問被害人購買之目的是否為網友要求，同時拖延結帳時間並即時請轄區警方到場，得以攔阻詐騙、淨化治安！