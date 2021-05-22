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穿防護衣中暑癱坐　10秒「潑水畫面」惹哭萬人！醫護怒曝前線痛苦

▲▼ 馬來西亞醫護人員在炎熱天氣下辛苦工作。（圖／翻攝自Twitter／@kangjery97）

▲ 醫護人員在炎熱天氣下辛苦工作。（圖／翻攝自Twitter／@kangjery97）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒席捲全球，曾是防疫資優生的馬來西亞近來同樣面臨大爆發，單日確診數連創新高，21日則通報6493起個案。為照顧大量病患、為民眾篩檢，前線醫護人員承受龐大壓力。網友日前分享一段篩檢人員在豔陽下工作至中暑幾乎昏倒，不得不潑水緩解的影片，引發廣大迴響。

網友哈奎爾（Jery Alif Haiqal）20日在推特上傳這段影片並寫道，「那些一直說衛生部操縱數據和檢測的人，你以為我們喜歡待在炎熱的太陽下，面對這種悲劇嗎？你不用看著孩子們接受棉籤檢測時痛地大哭，你知道那有多痛苦嗎？這些人一定要等到家人染疫才會相信大流行是真的。拜託別這麼自私！」

影片中可見，4名全身穿著防護服的篩檢人員在戶外陰影處，其中一人手上扛起水桶，將水潑到無力癱坐椅子上的同事身上，為他減輕痛苦。這段10秒畫面短短2天累計逾27萬次觀看，2.5萬次轉推。網友紛紛留言表示，「很難過也很感動」、「向所有前線人員致敬」、「令人敬佩」、「謝謝你們」、「我的家人也是前線人員，影片令人難過」。

哈奎爾向《WORLD OF BUZZ》表示，他在柔佛州擔任公衛助理，坦言這份工作非常累，面對這麼多病例，偶爾也會感到麻木，同時呼籲民眾，「為前線人員著想，不要外出。請繼續為我們祈禱，這對你來說可能微不足道，但對我們意義重大。」

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