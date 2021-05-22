穿防護衣中暑癱坐　10秒「潑水畫面」惹哭萬人！醫護怒曝前線痛苦

▲ 醫護人員在炎熱天氣下辛苦工作。（圖／翻攝自Twitter／@kangjery97）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒席捲全球，曾是防疫資優生的馬來西亞近來同樣面臨大爆發，單日確診數連創新高，21日則通報6493起個案。為照顧大量病患、為民眾篩檢，前線醫護人員承受龐大壓力。網友日前分享一段篩檢人員在豔陽下工作至中暑幾乎昏倒，不得不潑水緩解的影片，引發廣大迴響。

網友哈奎爾（Jery Alif Haiqal）20日在推特上傳這段影片並寫道，「那些一直說衛生部操縱數據和檢測的人，你以為我們喜歡待在炎熱的太陽下，面對這種悲劇嗎？你不用看著孩子們接受棉籤檢測時痛地大哭，你知道那有多痛苦嗎？這些人一定要等到家人染疫才會相信大流行是真的。拜託別這麼自私！」

For those who keeps saying that KKM is manipulating data, tipu swab test. Kau fikir AKU suka-suka nak berpanas bawah matahari? Sampai nak pitam sampai kena jirus air bagai. Kau tk hadap nk kena tengok budak kecik meraung menggelupur sbb sakit kena swab. Trauma tau tak?! pic.twitter.com/LGHCI8g47u — jery⁷ ⟭⟬ the multifandom fanboy (@kangjery97) May 20, 2021

影片中可見，4名全身穿著防護服的篩檢人員在戶外陰影處，其中一人手上扛起水桶，將水潑到無力癱坐椅子上的同事身上，為他減輕痛苦。這段10秒畫面短短2天累計逾27萬次觀看，2.5萬次轉推。網友紛紛留言表示，「很難過也很感動」、「向所有前線人員致敬」、「令人敬佩」、「謝謝你們」、「我的家人也是前線人員，影片令人難過」。

哈奎爾向《WORLD OF BUZZ》表示，他在柔佛州擔任公衛助理，坦言這份工作非常累，面對這麼多病例，偶爾也會感到麻木，同時呼籲民眾，「為前線人員著想，不要外出。請繼續為我們祈禱，這對你來說可能微不足道，但對我們意義重大。」

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