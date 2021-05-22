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中國花卉博覽會台灣展區盛大開園 眾多遊客排隊打卡

▲▼花博會台灣展區開園儀式由國台辦副主任龍明彪、上海市台辦主任鐘曉敏等啟動。（圖／記者趙禕攝）

▲花博會台灣展區開園儀式由國台辦副主任龍明彪、上海市台辦主任鐘曉敏等啟動。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導
第十屆中國花卉博覽會台灣展園開園式今天上午在上海崇明花博會會場隆重舉行！開園儀式由在室內展區的國台辦副主任龍明彪、上海市台辦主任鐘曉敏、崇明區委常委薛紅、全國台企聯會長李政宏，上海市台協會長張簡珍、上海市台辦副主任王立新、崇明區副區長張秩通透過視頻連線的方式，和在室外展園的上海市台辦副主任李驍東等人共同開啟。

本屆花卉博覽會台灣室外展區以“花開兩岸 同心圓夢”為主題，展區陳設鋪設了滿滿的台灣元素，台灣的蘭花、茶園、阿里山神木、101大樓，和櫻花鉤吻鮭、蝴蝶等透過設計師的巧手，在展區裡的小徑“同心環路”串連出一幅精美曼妙的寶島風情。室內展區則以「夢」的表達形式，搭配3D影像技術呈現色彩繽紛的蝴蝶、生動 靈巧的梅花鹿，展示台灣的自然生態奧妙和花卉園藝之美。

▲▼花博會台灣展區裡佈置了許多台灣地標及特色景物。（圖／記者趙禕攝）

 ▲花博會台灣展區裡佈置了許多台灣地標及特色景物。（圖／記者趙禕攝）

 ▼花博會台灣展區室內展區在色彩繽紛的花卉中穿插了許多科技元素。（圖／記者趙禕攝）

▲▼花博會台灣展區室內展區在色彩繽紛的花卉中穿插了許多科技元素。（圖／記者趙禕攝）

國台辦副主任龍明彪等人在參觀台灣展區的時候，除了慰問在展區服務的工作人員之外，還遇到幾位來自台灣，目前在上海杉達大學任教的老師，龍副主任肯定這些老師們促進兩岸友好交流的貢獻，並表示中國大陸會創造更好的環境、提供更好的條件和同等待遇，讓他們在此安心工作、安心生活。

▲▼國台辦副主任龍明彪與參觀花博會的台籍教師們親切交流合影。（圖／記者趙禕攝）

 ▲國台辦副主任龍明彪與參觀花博會的台籍教師們親切交流合影。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會張簡珍會長在致辭時表示，透過台灣展區“花開兩岸 同心圓夢”的主題，她祈求兩岸和平、兩岸一家親、兩岸一條心、兩岸一起興。

▲▼上海市台協張簡珍會長及全國台企聯李政宏會長先後致辭。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海市台協張簡珍會長及全國台企聯李政宏會長先後致辭。（圖／記者趙禕攝）

全國台企聯李政宏會長致辭表示，大陸正在積極推進生態文明、建設美麗中國，花卉產業將有機會更快速發展，台商朋友可以以花博會為契機，發揮臺灣花卉品種育成、培養、種苗生產、溫室環控、運輸行銷等方面的獨特優勢，進一步推動兩岸花卉產業的交流與合作，促進兩岸經濟融合發展，實現共同發展、互利雙贏。

▲▼上海市台協及企業志願者為辦好花博會貢獻許多心力。（圖／上海市台協提供）

 ▲上海市台協及企業志願者為辦好花博會貢獻許多心力。（圖／上海市台協提供）

為了在本屆花博會上展現台灣寶島繽紛靚麗的形象，來自上海市台協和多家台灣企業的志願工作者從幾個月前就全面投入了佈展的籌備工作，透過他們的辛勤努力，讓來到台灣展區的遊客們都為這裡的展設感到驚豓；昨天花博會第一天開幕，台灣展區半天時間就吸引了超過5千人到這裡打卡，儼然是花博會場裡亮眼的網紅地。

▲▼花博會台灣展區吸引了大批遊客排隊打卡。（圖／記者趙禕攝/上海市台協志願者黃曉亭提供）

 ▲花博會台灣展區吸引了大批遊客排隊打卡。（圖／記者趙禕攝/上海市台協志願者黃曉亭提供）

本屆花博會將從5月21日展覽到7月2日，除了萬紫千紅、爭奇鬥豔的各色花卉之外，每天晚上還有精彩的無人機秀可以欣賞；到花博會參觀的民眾還可以在園區裡的濱水茶室區品嚐道地的台灣特色美食和小吃。

▲▼從空中俯瞰花博會場，白天繽紛、夜晚亮麗，還有無人機表演秀。（圖／傲鷹科技(上海)有限公司提供）

 ▲從空中俯瞰花博會場，白天繽紛、夜晚亮麗，還有無人機表演秀。（圖／傲鷹科技(上海)有限公司提供）

▲▼參觀花博會的遊客也可以在園區內享用道地的台灣特色美食。（圖／記者趙禕攝）

 ▲▼參觀花博會的遊客也可以在園區內享用道地的台灣特色美食。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參觀花博會的遊客也可以在園區內享用道地的台灣特色美食。（圖／記者趙禕攝）

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