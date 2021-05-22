花蓮淪陷+3本土！雙北確診破千人　本島「最後3淨土」曝光

▲0522全台確診總數地圖。（圖／記者王譯萱攝）



記者施怡妏／綜合報導

全台（22）日新增321本土案例，另有400例回歸上週個案，確診個案中有2例死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，其中花蓮縣防疫失守，出現3確診病例。目前全台灣本島嘉義市、嘉義縣、台東縣，3縣市仍維持0確診；外島澎湖縣、金門縣、連江縣，3縣市維持0確診。

今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月10日至5月21日。校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。今日新增死亡個案，分別為案3097、案3553。

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上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。

▲國內疫情拉警報。（示意圖／記者林敬旻攝）

全台今年已累計 2647 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 1,286 人

台北市 1,008 人

基隆市 41 人

桃園市 128 人

新竹市 6 人

新竹縣 4 人

苗栗縣 2 人

台中市 27人

彰化縣 73 人

雲林縣 4 人

南投縣 2 人

台南市 3 人

高雄市 20 人

宜蘭縣 34 人

花蓮縣 3 人

屏東縣 6 人