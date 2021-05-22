中友百貨宣布5／22起停業五天　員工怨：還是要上班啊

▲中友百貨宣布停業5天。（圖／記者謝婷婷攝、中友百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台中疫情擴大，中市府昨（5／21）宣布百貨禁止內用餐點，今（5／22）中友百貨便對外宣布，從即起至5／26自主停業5天，未料引起許多不滿的員工留言砲轟，「宣布得太晚，都到公司才知道」、「員工還是要去上班啊」，中友則表示，停業是今早臨時的決定，而購物網與外帶餐點仍正常提供服務，所以員工仍是要正常到班。

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疫情進入社區，確診者眾足跡也遍布大部分縣市，台中中友百貨在5／19因確診者到訪，提早打烊進行消毒之後，今又在官方粉絲頁宣布，將從5／22至5／26期間，對外自主停業5天，由於此舉僅在官網與粉絲團公告，許多員工到店後才發現停業，也紛紛不爽在粉絲團公告下留言開砲。

▲中友百貨表示對外停業5天，但室外外帶區與餐飲點菜仍正常提供服務。（圖／中友百貨提供）

有員工留言表示，「既然要消毒就該徹底，也該讓員工休息，怎能消毒又讓人上班」、「只是不對外開放 但還是要員工留在公司，員工在大樓裡就是群聚了啊」、「員工都到百貨公司了才說」，還有疑似美食街員工留言表示：「沒人通知，把員工當白痴嗎？樓下在煮樓上在封」

對此，中友百貨回應，停業是在今早緊急決定的，雖然百貨沒有開門，但中友購物網與美食外取服務仍正常提供，所以員工仍須正常到班。而也有表示自己是中友員工的網友為百貨發聲，留言表示「在之前就已經擬定分流上班班表，公司也一再宣導分流吃飯，知道確診足跡後也在2小時內疏散員工，消毒人員立刻在門口待命，不知道還需要被誰譴責」獲得最多按讚數。

依據行政院勞動部的規定，「防疫照顧假」係為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方共同為防疫而努力。