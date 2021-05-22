又逮人體連結！彰化警全套防護按電鈴　她全裸開門「見客」臉綠

▲▼員林警方加強防疫作業，不僅查獲性交易，也到公共場所勸導民眾戴口罩。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／彰化報導

全台已進入第三級警戒，彰化縣員林警分局為了杜絕防疫破口，昨晚獲報查獲一間出租套房內的龐姓泰籍女子和張姓嫖客性交易，兩人全身赤裸，一見警方到場一臉錯愕，警方訊問後依違反社會秩序維護法裁罰，並將龐女送醫快篩。

此外，員林警方昨也規劃警力82名，以2至3人為1組，由分局長帶班針對員林公園、黃昏市場、員林火車站、圓林園等人潮聚集場所，勸導民眾外出務必佩戴口罩、勿群聚，以避免產生病毒傳播鏈，總計勸導未佩戴口罩者107人，34個群聚民眾解散，警方呼籲，請民眾務必遵守防疫三級警戒相關規定。

而警方昨晚6點多接獲員林市至善街一間出租套房內有外籍女子從事性交易，立即率員前往埋伏，經尾隨張姓嫖客上樓，約莫10分鐘後警方敲門，由龐姓泰國籍女子全身赤裸開門，警方進入後發現張姓嫖客全身赤裸，且表情錯愕的躺在床上，當場查獲2400元性交易費用、保險套4個及潤滑液1瓶置於桌上。

張姓嫖客供稱是透過通訊軟體LINE加入好友，由LINE指示前往上述地點與龐女從事全套性交易；因正值防疫期間，在場員警都穿戴全套防護設備，並通知衛生局將龐女送員林基督教醫院快篩，所幸檢驗結果陰性。

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