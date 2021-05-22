PCR結果要2天！柯文哲解密「校正回歸」原因：中央方法不切實際

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。外傳22日病例爆量，是因雙北很多確診病例沒上報？柯文哲解釋，這就是案例少的處理方式，但到案例突然變多時，流程卻沒有改變所造成的，他建議中央可以想新的方法處理。

柯文哲說，依流程以前醫院或快篩站做PCR後，臨床懷疑可能是新冠肺炎患者，會先把病人資料法定傳染病登錄系統，同時把檢體送到實驗室。柯說，一般來講，這費用，都是用最靈敏的檢測，缺點是門檻比較高，要特殊人員、機器，過去要馬上知道要7000元，等兩天5000元。

柯文哲接著說，檢體送到實驗室後，大部分不會做7000元，還是做5000元，因此等到2天後檢驗結果出爐，才會把資料輸入，接著疾管署才會看到病人「檢查結案」，然後指揮中心會把病人標號、跟國人宣布。

「這次問題是哪裡？檢體的量太多。」柯文哲說，正常狀況下有大概2天時間差，量多的話時間差會更久，所以會出現什麼校正回歸，而且指揮中心過去在公布確診案例時，本來就會是2天前採檢的案例。

柯文哲說，台北市政府2周前發現有危險，寧可用靈敏度不高、但也有95%準確度，且比較便宜的快篩方式，300元、20分鐘左右就可以知道結果，「從過去比較慢、比較靈敏的，為了公衛需要改成比較便宜、不精確但是速度快的快篩檢查」。

「今天數量會讓大家詫異。」柯文哲說，目前除非全台灣PCR都可以在兩天內報告結果，目前在中央指揮中心報告的結果是兩天前的採樣，如果有遇到塞車，那就會更久。

柯文哲建議，病例量太多的時候，還要堅持用PCR做為確診人數，恐怕在公共務生上不切實際。目前每天在公布疫情數目，要有新的方法，才能精確反映疫情狀況。