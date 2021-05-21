高市72小時口罩取締1600件！沒戴就罰　不勸導原因曝光

▲高市府決定從嚴執法。（圖／高市府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心21日宣布，未戴口罩「還是先宣導再開罰」，不過對此高雄市長陳其邁卻是「硬起來」，表示之前已經有勸導期，所以現在「遇到」就是直接開罰。從19日開始，高雄市政府已經開出了1600張的未戴口罩逕舉單，之後會由衛生局來統一裁罰。

陳其邁在21日防疫記者會當中表示：「另外關於戴口罩的部分，就是出外全程配戴口罩，已經過了勸導期，所以一定會開罰」，但是開罰之前也呼籲執法人員，務必要做綜合判斷，陳其邁強調因為沒有保持社交距離，不僅是自己危險，對別人也有風險，請大家務必要保護自己、保護家人，一定要戴口罩」。

高雄市19日防疫升級到三級警戒，市長陳其邁下令強制執法「外出沒有戴口罩」，光是19日到20日中午，高雄市政府相關局處一口氣舉發了633件，是全國舉發數最高，這個數字也讓人擔心是否「高雄人防疫觀念比較糟糕」，市長陳其邁則表示，「我對我們的市民非常有信心。」

19日中午開始執法，到20日中午為止，高雄市政府相關局處總共開出了633件，其中高雄市警察局佔了547件，舉發高雄市民外出未戴口罩數是全台灣單日最高，充分展現出「執法強度」，也讓人擔心「高雄市民是不是防疫觀念比較差」，對此高雄市長陳其邁回應：「違規的狀況比之前大幅的減少，所以我對我們的市民非常有信心，大家也會嚴格的來落實政策，有一些民眾其實沒有戴，旁邊的都會都會跟他講說，你一定要戴上口罩，所以讓我們在未來的十四天裡面，能夠大家都戴口罩，我們就可以把病毒擋在社區，預防次波感染。」

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