「只有病毒才是敵人」　萬華人拒被貼標籤！發起換頭貼熱潮

▲網路上掀起換頭貼，力挺萬華的熱潮。（圖／翻攝臉書）



記者陶本和／台北報導

疫情持續延燒，舉國人民都嚴守防疫升級規定，不群聚、戴口罩、勤洗手，合力拉起防疫線，然而這條戰線似乎不僅是對疫情的圍堵，網路上更充斥著許多對於「萬華」惡意的言論。對此，去年由文總主辦的「萬華大鬧熱」活動官方臉書發文表示，「只有病毒才是這場防疫真正的敵人」，也發起「萬華加油VIVA BANGKAH」換頭貼活動。

「萬華大鬧熱」官方臉書，發起「萬華加油VIVA BANGKAH」換頭貼活動，期待大家可以認清，真正的敵人是病毒，而不是任何一個不幸染疫的人，活動一推出馬上吸引許多破萬人的在地粉專、社團陸續響應，包括擁有5.5萬名粉絲的「我是萬華人」、2.4萬人的「我是艋舺人㊣」、「艋舺青山王」以及「萬華人的小宇宙」、「艋舺好食在」、「艋舺職人交流店」等，還有出身萬華的歌手邵大倫也即時更換頭貼。

萬華在地市議員吳沛憶表示，近來聽到許多萬華人受到歧視排斥，甚至有公司要萬華人去採檢才能上班，看到自己的家園遭到異樣眼光，替萬華人感到很不平。

「病毒帶進來萬華，並不是萬華人的錯」。吳沛憶表示，萬華人非常自律配合防疫，許多店家自主停業，少賺一點沒關係，大家平安比較重要，聽到在萬華的醫護找不到店家願意送便當，有在地里長立刻掏腰包送便當過去。

吳沛憶說，站在防疫前線的萬華人應該為自己感到驕傲，團結、互助、秩序，是這次防疫中萬華人展現出的特色，如果真的要給萬華人貼標簽，「我們的標簽就是團結」。她也響應萬華加油VIVA BANGKAH活動，感謝各界給萬華的溫暖，也請大家多給萬華鼓勵。

「萬華大鬧熱Roar Now Bangkah」粉專文則感謝指揮中心，以及站在第一線的醫護人員、社工、警察、消防隊、環保大隊，期待各界齊心度過這個難關；而吳沛憶也歡迎萬華人或喜愛萬華的大家，能夠換上「只有病毒才是敵人，萬華加油」的頭貼挺萬華。

▼網路上掀起換頭貼，力挺萬華的熱潮。（圖／翻攝臉書）

