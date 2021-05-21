「打我啊笨蛋」中和方唐鏡不戴口罩還挑釁！　衛生局：重罰1萬5

記者羅婉庭／新北報導

新北市中和國光街一家超商有男顧客不戴好口罩，店員勸告不聽，還模仿港片「九品芝麻官」角色方唐鏡的知名橋段，在店門口跳進跳出，大喊「打我啊！笨蛋」，監視器畫面被網友po上「我是中和人」粉專。對此，新北市政府衛生局表示，因此案明顯蓄意違規，依法將採最重罰1萬5千元。

中和區一間超商店員20日早上見男顧客口罩沒戴好，即出言提醒，「口罩請戴好」男顧客竟模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口來回橫跳「我進來了！我又出來了！我進來了！我又出來了～打我呀，笨蛋！」氣得店員一路追出去。

40歲張姓男子20日上午7點多在國光街的超商影印資料，但口罩沒有戴好，店員見狀勸他，「請戴好口罩喔！」張男疑似沒聽到，因此沒多理睬，後來店員又補了一句，「口罩請戴好，不然請出去唷！」張男瞬間火大，付錢後走到超商店門口，我拿下（口罩）來啦！我拿下來啦！」

店員淡淡回，「然後咧？」接著張男並上演知名電影【九品芝麻官】裏頭方唐鏡的橋段喊說，「我又進來了！我又出來了！我又進來了！我又出來了！打我啊笨蛋！」店員被挑釁後上前理論，兩人衝到馬路上，店員嗆，「有種別跑！」張男持續叫囂，「我沒種，對啊！我沒種，我就是沒種，怎樣」。

中和警方獲報後，派員到超商關心，並調閱店內監視器，發現40歲張男確實未依規定戴口罩，因此開立「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」，將案件移請新北市衛生局裁罰，可依《傳染病防治法》處最高1萬5000元罰鍰。





▲「我跳進來！又跳出去」新北方唐鏡超商來回跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）