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高市追千人快篩關鍵曝！串門子員工確診　「無症狀」上班5天

▲▼高雄市衛生局簡任技正潘炤穎要追14日到18日前往串門子用餐的民眾 。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市政府認定「串門子」是群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

左營串門子燒烤已成高雄市「首起群聚感染」且埋下「恐怖風暴」隱憂。風暴起因有萬華足跡的新北男前來揪友聚餐，造成同桌及隔壁包廂顧客確診，衛生局為此已展開2波匡列，第一圈匡列148人、第二圈109人，檢驗結果至今未全部完成，染疫人數卻逐日上升，至21日又新增4確診，已成1傳6局面，其中包括1名新增的串門子外場男服務生，因他屬無症狀感染，須重新匡列他14日到18日上班的接觸者，風暴熄火前，逐層匡列的對象恐破千。

群聚感染之初，依照三圈框列原則，先前第一圈框列148人，已採檢92人、 6人陽性（目前爆出的1傳6），第二圈框列109人，已採檢30多人、均陰性，不過更讓人擔心的是「外場服務員的確診」。

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▲▼高雄市衛生局簡任技正潘炤穎要追14日到18日前往串門子用餐的民眾 。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市衛生局簡任技正潘炤穎要追14日到18日前往串門子用餐的民眾 。（圖／高雄市政府提供）

因這名外場男服務員屬無症狀感染，所以在串門子停業前，他都有上班，扣除先前第一、二圈匡列，還要另針對男員工14至18日上班期間，進行逐層匡列（先是接觸者、再來是接觸者的接觸者），而這3天前往左營串門子用餐的顧客，都有接觸到他的風險。

目前衛生局決定擴大框列，先依照訂位單、監視器畫面來疫調框列，除19名的員工之外，14日以及15日，每一天都要框列近200位的顧客，如推算到18日，逐層框列人數恐破千，但若再有其他人確診，匡列人數範圍會再擴大。衛生局已呼籲，還沒被匡列到，但14到18日有到左營串門子的人（含顧客、送貨員等），都應主動前往快篩站快篩。

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