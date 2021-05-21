COVAX獲配的第二批AZ疫苗　40.98萬劑最快5／26傍晚完成封緘

▲AZ疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

我國透過COVAX會分配第二批、計41萬0400劑AZ疫苗，食藥署已於5/19傍晚完成樣品抽取，連夜攜回食藥署實驗室進行檢驗。食藥署長吳秀梅今（21）日表示，最快可於5/26傍晚驗畢並和發封緘證明書，目前採樣600劑，300劑留樣、300劑執行試驗，最後會提供40萬9800劑給指揮中心分配。

食藥署表示，已於5月19日傍晚完成COVAX平台輸入第二批COVID-19疫苗計410,400劑之冷鏈查核與樣品抽取，並連夜攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書。

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COVAX本次輸入之阿斯特捷利康(AstraZneca)公司COVID-19疫苗計410,400劑、批號ABX6083，於5月19日下午自荷蘭空運抵台入庫，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗。

吳秀梅說，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於5月26日傍晚驗畢並核發封緘證明書，後續完成409,800劑封緘後即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。