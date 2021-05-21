生前苦求病床⋯美女助理教授遭3醫院拒收！「這2字」竟成最後推文

▲ 薩迪克生前幫助許多人，染疫身亡的消息令親友萬分悲痛。（圖／翻攝自Twitter／@SugarsNSpice）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度21日通報單日新增25.9萬起新冠肺炎確診病例，看似已經度過第二波疫情高峰，醫療資源不足的悲劇仍持續發生。一名女性助理教授不忍看著人們不斷死去，經常在推特分享相關新聞，未料自己也染疫，生前留下的最後幾則推文便是想為自己求一張加護病房的床位，最終仍不幸離世。

《鏡報》20日報導，38歲助理教授薩迪克（Nabila Sadiq）的父母不久前雙雙染疫。父親一度住院，後來返家隔離；76歲的母親則死於新冠肺炎引發的併發症，而薩迪克10天後也染疫病逝。

薩迪克4月起便大量轉推有關印度新冠危機的推文，曾寫下推文表示，「太年輕、太知名的人們正在因缺氧死去。我每天醒來都會聽到新的死訊，對精神健康的打擊太大了。這一切何時才會停止？」沒想到自己和父母都確診，本月1日表示，「請為我和父母祈禱，希望我們順利挺過。」

印度各地醫院因確診病例激增，將許多患者拒之門外。薩迪克4日因此在推特發文求助，希望找到加護病房的床位，「有任何ICU病床嗎？我自己要用的」，幾小時後發文宣布好消息，「有了」，沒想到這竟成為她生前最後一則推文。

Any icu bed leads? For myself. — Mermaid (@SugarsNSpice) May 4, 2021

Got it. — Mermaid (@SugarsNSpice) May 4, 2021

根據《新德里電視台》，薩迪克找到床位以前連續遭三家醫院拒絕，肺部已經嚴重受損，藥物治療毫無效果，15日開始使用呼吸器，17日晚間病逝。她80歲的父親悲慟表示，「我想她更愛她的母親，才會跟著離開，把我獨自留在這裡。」

薩迪克的學生表示，她是一名充滿愛心的老師，喜歡寫詩、討論政治與性別議題。友人則透露，薩迪克人緣非常好，自她染病後，每天都接到她身邊親友打來的成千上百通電話，想了解她的病情，「她在疫情期間幫助很多人。」

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