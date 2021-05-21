快訊／餐飲、交通重災區　行政院2100億紓困最新5大產業方向曝光

▲雙北三級警戒，台北罕見如空城，衝擊民生經濟。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，指揮中心19日宣布全國進入三級警戒。由於此波疫情相當嚴峻，行政院將會提出最新一波紓困方案，追加2,100億元。根據經濟部掌握，目前第一波回報的重災區以餐飲業為主，在重啟產業補貼與紓困，會以服務業為優先。

經濟部指出，目前包括小、中、大型餐飲都受到嚴重衝擊，尤其室內規定不能群聚，因此婚宴取消和延期的情況最多，目前正盤點因應方案，包括薪資補貼、營運資金補貼等，對於新一波商業紓困措施，也鎖定5大方向，包含餐飲、旅遊、運輸、航空，以及受到停賽影響的運動產業。不過，確切的補助內容，仍待行政院與各部會磋商後，才會底定。

至於紓困金額，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌指示「防疫優先」，行政院會已在13日修正紓困特別條例，將特別預算上限一口氣提高到6,300億元，施行期間展延一年至2022年6月底止，並希望盡快獲立法院支持。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》期限到2021年6月30日止，過去曾兩度追加預算，目前特別預算總額為4,200億元。

不過，因應新冠肺炎疫情在國際上仍未能遏止，且國內新增數百例個案，因此行政院提出修正草案，除希望期限延長一年，本次再次追加2,100億元，將總額提高到6,300億元。

▲台北市進入第三級警戒，餐廳人煙稀少。（圖／記者林敬旻攝）