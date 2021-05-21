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穩鵬號8死喋血案　菲籍漁工思覺失調仍判無期徒刑定讞

▲「穩鵬號」兇嫌抵達台灣。（圖／地方中心翻攝）

▲「穩鵬號」喋血案兇手當時被押解回台。（圖／地方中心翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東東港籍漁船「穩鵬號」2019年間發生海上喋血案，菲律賓籍船員傅倫達（Aurelio Arafiles Fronda）持漁刀追砍多名船員，造成8人死亡，2人重傷。案發後兇手遭鑑定為思覺失調症，但一二審均將他判無期徒刑，案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

本案「穩鵬號」陳姓船長搭載10名菲律賓船員、11名印尼籍船員連同我國籍高姓輪機長及楊姓觀察員共24人，2019年2月20日在印度洋模里西斯海域作業。法院調查認為，傅倫達因罹患「非特定的思覺失調類群及其他精神病症」，而產生被害妄想，認為其他船員均嫉妒其工作能力較佳、薪資較高，甚至還認為有船員在他咖啡中下毒，也有船員聯合其他人，商議要將自己綁起來丟入海中。

當天凌晨2點多，傅倫達與其他菲籍漁工發生口角，最後情緒失控，先持2把漁刀在船艏主甲板處，反覆揮砍1名菲籍船員致死，並將其屍體拋入海中。而後再追殺其他船員，在船頂持雙刀、魚鏢揮砍3名船員，3人均受重傷，各自逃離至輪機艙，其中1人傷重死亡，另2人倖免於死。傅倫達還在船艏上層甲板、船頂、左、右舷通道等處，持雙刀追砍其他船員，有8名船員跳海求生，傅倫達將揚繩機幹繩砍斷，致使落海船員難以攀附幹繩，截斷求生機會，自己則持雙刀在船艏主甲板上之甲板缺口附近觀望，以防止落海船員登船，其中2名船員幸因攀得浮球，而經救援漁船救援始倖免於死，至於其他6人則未能獲救，遭認定死亡。

而陳姓船長等6人在船艙內一直想辦法逃生，後來發現附近有我國籍漁船「上豐3號」，6人決定跳海逃生，順利獲救。而海巡署接獲漁業電台通報後，出動巡護船前往救援，並登船逮捕凶嫌，同年3月18日押解回高雄港。總計這起喋血案件造成8人死亡、2人重傷，傅倫達遭提起公訴。

一二審法院審理後，均認定傅倫達有罪，手段兇殘，但因精神疾病的關係，均判處無期徒刑、褫奪公權終身，執行完畢後驅逐出境。全案再上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。

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