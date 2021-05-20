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屏東卡拉OK店被抓營業　辯「客人自己帶酒進來喝？」…警當場戳破

▲內埔警方在瑪家查獲一卡拉ＯＫ業者營業，依法開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警方在瑪家查獲一卡拉OK業者營業，依法開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

屏東縣瑪家鄉一家卡拉OK店20日下午開著一扇門，不開唱歌設備，以為「神不知，鬼不覺」營業，被內埔警分局當場查獲3名客人，其中一人還未戴口罩，全部依法開單告發，其中業者最高可罰30萬元，未戴口罩最高則罰1萬5000元，讓他們當場大呼吃不消。

▲內埔警方在瑪家查獲一卡拉ＯＫ業者營業，依法開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼3名客人坐在店內。

▲內埔警方在瑪家查獲一卡拉ＯＫ業者營業，依法開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣防疫自15日即提升第3級警戒，全面禁止休閒娛樂場所營業，包含複合式釣蝦場、電子遊戲場、KTV及卡拉OK店，且自該日起縣府城鄉發展處及各警察單位聯合進行稽查。為避免病毒的傳播及人與人之間交叉感染，對於防疫工作，縣府各局處希望能做到滴水不漏。

瑪家鄉一處卡拉OK店，雖經內埔警分局佳義所15日勸導過，然何姓業者以為僅開一扇鐵門及不開卡拉OK設備，就「神不知，鬼不覺」，20日下午仍開放顧客進場消費。

經警臨檢，在店內查獲1桌3名客人喝著酒、桌上並擺著瓜子，顯有消費事實，雖業者否認有營業行為，表示是客人自己帶酒進來喝；但警方詢問客人，客人說在店內購買，警方依傳染病防治法規定，予以舉發，最高得處30萬元罰鍰。未戴口罩的陳姓消費者最高要罰1萬5000元。

警方表示，目前除加強查察各休閒娛樂場所，且自20日15時起強力開罰外出不戴口罩的民眾。分局長蔡耀順嚴正警告業者，為避免防疫破口，警方絕不手軟，也請業者應自重，勿以不同的方式或暗地經營，破壞政府的規定。

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