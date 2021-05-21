「什麼都是老婆說了算」TOP4星座男婚後超愛家



▲4大星座男，結婚之後對另一半「高度服從」。（圖／免費圖庫PIXABAY）

生活中心／綜合報導



男人婚前婚後大不同？有的星座男結婚後，特別疼愛另一半，不僅唯命是從，還關愛有加，據《星座好朋友》網站指出，有4大星座男生，婚後超聽妻子的話，一起來看看有哪些絕世好男人是這樣呢？

雙子男：標準妻奴



雙子男如果遇到了自己真正喜歡的人，會毫不猶豫出手追求，想盡辦法都要把對方追到手，平時的雙子男，看起來不苟言笑，這只不過是他面對一般人的時候，如果對方是自己的愛人，他們會馬上化身二十四孝好老公，另一半的要求絕對無條件服從。

巨蟹男：不會吵架



巨蟹男喜歡浪漫，也熱愛和平，在他們眼中，這個世界就應該是浪漫而且可愛，不該有不和諧的事情發生。如果巨蟹男談戀愛了，他們一定特別會討女孩子歡心，因為他們懂浪漫，也懂得關心，更不會惹對方生氣，只要是對方提出的條件，都會盡量滿足，堪稱是標準好男人。

天秤男：不喜歡紛爭



天秤男是和平的愛好者，他們都不喜歡爭吵，特別是面對自己的伴侶時，因為他們知道，只要跟女人講道理，就等同於慢性自殺這個道理，所以無論對方提出什麼要求，他們都會滿足對方，即使要求很過分，天秤男都不會去反駁，比起吵吵鬧鬧，他們更希望過著安靜的生活。

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射手男：家庭至上



大多數的人都認為射手男特別喜歡自由，就像是風一樣的男子，他們不喜歡被人束縛，但是讓人意外的是，結了婚的射手男，簡直就像是換了一個人，他們疼愛自己的老婆，寵愛自己的孩子，尤其是對自己愛的人，簡直呵護至極，不會有一絲反駁。