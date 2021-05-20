開車不戴口罩就罰？疾管署稱「離開家門=外出」　北高市府回應了

▲外出一律佩戴口罩，無論騎車、開車都一樣。（圖／記者姜國輝攝）

政治中心／綜合報導

全國升至三級警戒，外出須佩戴口罩，但在自己車內未戴口罩是否違規，引發熱議。對此，疾管署1922諮詢專線指出「只要離開家門就是外出」。台北市衛生局回應，車上應該算是室內，會以勸導為主，高雄市衛生局則認為，沒辦法保持安全社交距離，都要戴口罩。指揮中心發言人莊人祥晚間表示，各地規範不一，將於21日的全國防疫會議上討論。

中央流行疫情指揮中心公布的疫情警戒標準與因應措施，進入三級警戒狀態之後，外出需全程佩戴口罩，否則將會依照《傳染病防治法》開罰，將處以3000元至1.5萬不等罰鍰。

時尚教主藍心湄20日下午在臉書詢問「請問自駕也是要戴口罩嗎？」引起許多網友討論。不久後，家醫專科醫師王姿允也在臉書指出，她打去市民專線1999確認，1999回答「因為全台（高雄5／19）進入第三級警戒，只要離開家門就要戴口罩」。

根據疾管署防疫諮詢專線1922回覆結果，只要出門即算是外出，建議民眾在車內也配戴口罩，避免不必要的染疫風險。

台北市衛生局認為，中央或條文未明訂，但車上應該算是室內，若關窗未戴口罩，目前北市警方以勸導為主，但如果開窗又沒戴口罩，經上前勸導不聽就會開罰。

高雄市衛生局則指出，外出時全程配戴口罩，不管是騎車、開車或搭車，只要沒辦法保持安全社交距離，都要戴口罩，但如果獨自開車就沒有社交距離問題。

對此，莊人祥晚間回應，各縣市做法不同，將於明（21）日上午全國防疫會議中討論此事。

▲藍心湄也在臉書詢問，「自駕也要戴口罩嗎？」（圖／翻攝自臉書／藍心湄）

▼醫師王姿允也致電1999確認，「開車也要戴口罩」。（圖／翻攝自臉書／王姿允醫師。我的無齡秘笈）

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