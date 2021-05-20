新北防疫旅館4成空、平均價格曝光！桃園稽查69家汽車旅館

▲防疫旅館。（示意圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／綜合報導

今（20日）新增286例本土確診，其中新北市達157人，以中和40例最多。針對外界聲浪表示新北市防疫旅館不夠，新北市長侯友宜今稍早於記者會中提到，新北防疫旅館都夠用，總共1288房，對此，新北市觀旅局也再次強調，目前防疫旅館有4成空房備用，且「有效安全管理」，平均一間收費落在2,800元左右。

新北市觀旅局表示，新北防疫旅館房間截至今天共有1288房，隨著不斷有新增防疫旅館新上線，數字每天都會滾動式變化，目前預計五月底前達到1741間，且一直以來都維持4成空房，沒有房間數不足的問題。

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▲針對外界聲浪表示新北市防疫旅館不夠，新北市長侯友宜今稍早於記者會中提到，新北防疫旅館都夠用，總共1288房。（圖／新聞局提供）

針對外界指稱，媒合官網上的房數與公布數據有落差，觀旅局強調，官網上只是部份旅館提供給返台旅客自行線上預訂的服務系統及數字，並非全部房源。另外，也有部分房間是在清潔中、必須消毒靜置，業者需要整批處理，實際數字以觀旅局正式公布為主。

▲新北市截至今天共有1288房，目前使用率4成，觀旅局表示，除了聯合相關單位實地稽查，確保落實防疫SOP，並特別增設「前進櫃檯」。（圖／新北市觀旅局提供）

觀旅局指出，「分艙分流」是最高原則，另外，會有24小時專人媒合，接到衛生局的居家隔離資料，就會即刻聯繫防疫旅館，防疫旅館先向居隔者報價，確認意願後，立即無縫接軌媒合派房，若價格上有疑慮，也會另行媒合。

至於外界關心其中一家防疫旅館業者訂價偏高，觀旅局指出，該旅館為公寓式酒店房型，房間坪數20坪，還有溫泉設施，依居檢民眾不同的需求與意願媒合，因此價格有所不同。撇除此特殊案例，其他防疫旅館的平均收費落在2,800元左右。

▲桃園市府擔心部分旅客因特定行業停業後，轉至汽車旅館群聚，而造成防疫破口，今（20日）起安排至轄內69家汽車旅館加強稽查。（圖／桃園市觀旅局提供）

全台升至第三級疫情警戒，日前轄內有諾富特群聚感染事件的桃園市，市政府已於5月18日發文轄內旅宿業者，有關館內酒吧、卡拉OK、三溫暖、游泳池、網咖等與特定行業相同之設施均須配合停業，不過仍擔心部分旅客因特定行業停業後，轉至汽車旅館群聚，而造成防疫破口。

▲▼桃園市府今（20日）起安排至轄內69家汽車旅館加強稽查。（圖／桃園市觀旅局提供）

為確保旅館業者均落實相關防疫規定，桃園市觀旅局表示，已於今（20日）起安排至轄內69家汽車旅館加強稽查，並針對附設大型包廂、酒吧、卡拉OK、三溫暖、游泳池、網咖等設施的汽車旅館優先排查，以杜絕一切可能之防疫破口。