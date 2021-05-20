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本土疫情狂炸！士林地院為毒品案冒險開庭　原因曝光

▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地院竟在疫情拉警報冒險開庭，且2名被告於北所羈押中，法警得冒險提訊人犯。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

國內疫情連環爆！雙北更從5/28宣布進入「三級警戒」，同時頒布3大防疫措施，包含外出時全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會。沒想到士林地院20日仍強行開庭，而該案僅是毒品案，更驚人的是2名被告在北所羈押中，且該庭恐已超過衛生福利部疾病管制署所要求的容納人數。

士林地院15日新聞稿宣布為避免疫情擴散，即日起自5/28止，除有時效性、緊急性，有即時處理必要案件優先處理外，其餘全部暫緩開庭，執行案件亦同此原則辦理。

但今士林地院竟冒險開庭，引起多數同仁恐慌！該毒品案下午3時30分開，2名被告因仍在羈押中，法警得冒染疫風險風塵僕僕赴北所將人提訊。鍾男、景男2人因在1月時接應一批市價2百萬、重達2公斤大麻包遭警方逮捕。2人依違反毒品危害防制條例遭起訴，4月時移審到士林地方法院遭羈押。

2人遭羈押於5月6日、5月10日分別聲請交保，但當時遭合議庭認為2人有超過百分之50逃亡及滅證可能認仍有繼續羈押的必要，而羈押期限於7月到期。

2人羈押期限尚有時間，士院法官卻仍在疫情嚴峻時，以緊急為由開庭，雖然選在第一刑事法庭，為士院最大庭，但合議庭法官3人、書記官1人、庭務員1人、2被告及2辯護人，加上法警、檢察官，根本已超過衛生福利部疾病管制署所要求的容納人數。

對此，士院行政庭長蔡守訓表示，會緊急開庭是因為其中景姓被告羈押時，「不斷喊身體不適，希望可以交保出去就醫」羈押時也有多次聲請交保，但法官卻在被告拿不出「身體哪裡不適」醫療證明之下，以緊急性，有即時必要處理理由開庭。該庭約30分鐘辯論終結，合議庭諭知鍾男以10萬交保、景男以8萬交保。蔡守訓也強調，為了降低風險，已經將所有人距離拉大。

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