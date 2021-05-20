曾被拍成驚悚影集！水庫內藏失落村莊　淹沒70年後重見天日

▲這座建於14世紀的中古教堂鐘塔，數十年來吸引許多觀光客到訪。（圖／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

義大利北部雷斯肯湖（Lake Resia）的湖面上，有一座建於14世紀的中古教堂鐘塔，是當地特殊的美麗風景，數十年來吸引許多觀光客到訪。近日官方因為要維修水庫而將湖水抽乾，意外讓一座「消失70年的村莊」重新浮出水面。

綜合外媒報導，義大利北部庫龍韋諾斯塔（Curon Venosta）的雷斯肯湖，之前原本是一座名叫庫龍（Curon）的村落，裡面住著約有900多名村民，不過當地經常飽受洪災之苦。1950年時，政府決定在當地興建水庫、合併附近2座天然湖泊，並把庫倫村和鄰近地區規劃成集水區。

▲近日因為水庫維修作業，讓淹沒70年的庫龍村得以重見天日。（圖／路透社）

儘管有不少居民反對，但修建工程仍持續進行，庫倫村就這樣被淹沒，居民被迫搬到附近村莊，只剩下建於14世紀的教堂鐘塔，聳立在湖面上。而庫倫村的神祕故事也成為戲劇題材，Netflix就曾在2020年6月推出以庫倫村為背景的驚悚影集《水上鐘樓》。

日前為了維修水庫，工人們將湖水暫時抽乾，才讓庫龍村在70年後重見天日。從照片中可以看到，湖床上有階梯、地窖和牆壁的遺跡。當地居民阿佐利尼（Luisa Azzolini）表示，在遺址上的瓦礫中行走，有種奇怪的感覺。冬季到訪的遊客，可以在結冰的水面上行走，近距離欣賞教堂鐘塔。

▲湖床上可以看見，庫倫村的階梯遺跡。（圖／路透社）