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為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

▲為水情紅燈整備 竹市158處供水站「竹科取水得來速」備戰。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲全市135處供水站目前已完成20處，將加速建置一周內完成，加上自來水公司規劃23個供水站，全市共將有158處供水站。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央旱災應變中心昨（19日）指出，若5月31日前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈「供五停二」。林智堅市長日前也與水利署長賴建信、北水局、科管局等代表視訊會議共商水情，他說，全市135處供水站目前已完成20處，將加速建置一周內完成，加上自來水公司規劃23個供水站，全市共將有158處供水站；竹市客雅水資中心打造「取水得來速」，完成RO儲水槽增設，總儲水量達135噸，並為竹科廠商規劃專屬取水時間，全面提高取水效率。

林智堅市長日前與各水資源單位代表共同討論。會中，賴建信署長表示，上周起科學園區節水從15%提升至17%，也進行開鑿21口抗旱水井等工作，未來將再次審視新竹地區調控情形，但若降雨持續嚴峻，最快6月新竹地區就會進入水情紅燈。

▲為水情紅燈整備 竹市158處供水站「竹科取水得來速」備戰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹市客雅水資中心打造「取水得來速」，完成RO儲水槽增設，總儲水量達135噸，並為竹科廠商規劃專屬取水時間，全面提高取水效率。

林智堅市長表示，根據水利署資料，若5月底水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月新竹地區將進入水情紅燈，實施「供五停二」分區、分時段供水，市府已完成許多整備工作，他也指示加速全市135處供水站的建置，目前已完成20處，但希望是「備而不用」，另，再加上自來水公司規劃23個供水站，未來竹市將有158處供水站。

日前因應水情，新竹科學園區節水率從15%提升至17%，也增加水車載水次數。針對竹科廠商取水需求，市府說明，竹市客雅水資源中心已完成RO儲水槽增設，總儲水量達135噸，一次可滿足5台廠商大型水車同時取水，並規劃竹科廠商專屬取水時間，「取水得來速」完成，全面提高竹科廠商取水效率。

林智堅市長表示，因應將進入水情紅燈「供五停二」，市府已盤整各公務單位水塔、儲水設備量能，盼大家在抗旱工作上多加溝通、協調與體諒，共度難關。

此外，工務處說明，緊急海淡設施近日平均產水量已達1.4萬噸，21口抗旱水井工程將於5月25日前完成。市府再次呼籲，政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，期盼市民在生活中落實節水，節今日之水、解明日之渴。

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