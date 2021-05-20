　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三級警戒宅在家　新竹縣農會推「在地有機蔬菜箱」

▲三級警戒宅在家　竹縣農會推「期間限定~在地有機蔬菜箱」。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣農會推出期間限定~新竹縣在地有機蔬菜箱宅配。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近日因防疫升級校園配合停課，影響營養午餐契作有機蔬菜正常出貨，新竹縣府邀請大新竹地區機關團體、公司行號及消費大眾踴躍響應「期間限定~新竹縣在地有機蔬菜箱」地產地消促銷活動！

縣府表示，蔬菜箱內容物為10包600公克裝在地有機蔬菜(以短期葉菜為主)、單一定點10箱以上即可配送，新竹縣農會將於接受訂購後，以先訂購、優先排定出貨的原則，安排於5月21日至28日出貨(配送時間：週一~週五 08:00-17：00)。出貨時將由該會隨機搭配4至5種有機葉菜品項，團購滿10箱、全程以冷藏車配送至各訂購單位指定之取貨地點；未滿10箱、則可至該會會址(新竹縣芎林鄉文山路989號)或位於新瓦屋之新竹縣農民直銷站(新竹縣竹北市文興路一段123號7號店)定點快速取貨。

▲三級警戒宅在家　竹縣農會推「期間限定~在地有機蔬菜箱」。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣農會「期間限定~在地有機蔬菜箱」團購訂購方式如下：
電話訂購：03-5921018
（分機134、129、117、119；週一~週五 08:00-17：00）
線上訂購：新竹縣農會官方網站https://www.hcsfa.com.tw
LINE社群
https://line.me/ti/g2/3Wx08rACYo9zsvTinqH4ww?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

►居家不出門也可以囤貨

►快訊／竹市19日新增2確診足跡一覽　多家賣場、超商、高爾夫球場

►好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰　217匡列今晚全部解隔離

►快訊／竹市新增1例是「竹科外包商」　傳與萬華足跡有相關

►好消息！竹縣確診2童二、三採皆陰　217匡列今晚全部解隔離

ET快訊
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口
快訊／金管會：網銀轉帳手續費全免　實體ATM轉帳手續費減2元
世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞
台大醫院全院普篩　又有部分員工快篩陽性
快訊／最新統計！本土確診81%「40歲↑」　全國陽性率曝光
19保險員群聚開會！　遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊
LINE貼圖故障「被迫1+1」　網曝4方法解決
快訊／基隆公布3確診足跡　搭台鐵時間曝！曾去成功市場、全聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

大台南公共運輸防疫升級 簡訊實聯制陸續上線！

台南市40位高風險篩檢全部陰性　黃偉哲：請民眾配合簡訊實聯制落實防疫

三級警戒宅在家　新竹縣農會推「在地有機蔬菜箱」

南投縣首創線上教學Youtube公播版　停課首日1387名學生到校

避免移工成防疫缺口　移民署運用科技向移工宣導防疫

賞景無需冒險！合歡山四季皆美　太管處：關鍵期暫勿前往山區

3級警戒！新城鄉封閉各景區入口　設宣導站勸離遊客

申辦良民證加隔板配合QR碼實聯制　東港警防疫有備無患

全國防疫三級警戒！九大防疫指引勿輕忽　未戴口罩最高罰1萬5

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

大台南公共運輸防疫升級 簡訊實聯制陸續上線！

台南市40位高風險篩檢全部陰性　黃偉哲：請民眾配合簡訊實聯制落實防疫

三級警戒宅在家　新竹縣農會推「在地有機蔬菜箱」

南投縣首創線上教學Youtube公播版　停課首日1387名學生到校

避免移工成防疫缺口　移民署運用科技向移工宣導防疫

賞景無需冒險！合歡山四季皆美　太管處：關鍵期暫勿前往山區

3級警戒！新城鄉封閉各景區入口　設宣導站勸離遊客

申辦良民證加隔板配合QR碼實聯制　東港警防疫有備無患

全國防疫三級警戒！九大防疫指引勿輕忽　未戴口罩最高罰1萬5

「人與人連結」病毒擴散　女性染疫比例略高於男性

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

老婆正在醫院生產！鬼父性侵虐殺6歲繼女　連自己母親也下手

「雷神」開刀後首場實戰　最快6月中歸隊

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

同居「男友徹底崩壞」　女友氣PO地獄生活照！網勸：絕對分手

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

地方熱門新聞

AH-1W飛官開車撞工程車送醫不治

礁溪中天溫泉飯店休至5／31

南下雲林傳染同住弟　案1977足跡曝光

看見疫情往南跑！line瘋傳個案足跡

南投縣長喊話女陪侍：出面篩檢，就不遣返

即／台電報告：桃園4行政區停電　65.9萬戶受影響

台東離島交通客輪採梅花座　載運人數低於100

醫師解惑疫苗注射風險

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

避免移工成防疫缺口　移民署科技向移工宣導防疫

三級警戒宅在家　竹縣農會推有機菜箱

全國防疫進入三級警戒　未戴口罩最高罰1萬5

花蓮新城封閉各景區入口　設宣導站勸離遊客

更多熱門

相關新聞

計程車簡訊實聯制上路！車內禁飲食

計程車簡訊實聯制上路！車內禁飲食

因應全台疫情警戒標準提升至第3級，交通部長王國材隨即要求公共運輸建置QR實聯制，除了台鐵、高鐵以外，包含國道客運、公路客運、捷運、市區公車也要在5月23日前建置好，計程車則在5月26日前完成。台灣大車隊今（20）日宣布，已即刻完成申請導入上路，另外，國光客運營運的市區公車也皆在第一時間上線。

彰化縣議員Line傳「1人確診」　衛生局回應了

彰化縣議員Line傳「1人確診」　衛生局回應了

快訊／永豐金台中分行員工確診　曾到中和聚餐！

快訊／永豐金台中分行員工確診　曾到中和聚餐！

北投男倒垃圾不戴口罩「辱罵清潔隊員」

北投男倒垃圾不戴口罩「辱罵清潔隊員」

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面