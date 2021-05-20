三級警戒宅在家　新竹縣農會推「在地有機蔬菜箱」



▲新竹縣農會推出期間限定~新竹縣在地有機蔬菜箱宅配。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近日因防疫升級校園配合停課，影響營養午餐契作有機蔬菜正常出貨，新竹縣府邀請大新竹地區機關團體、公司行號及消費大眾踴躍響應「期間限定~新竹縣在地有機蔬菜箱」地產地消促銷活動！

縣府表示，蔬菜箱內容物為10包600公克裝在地有機蔬菜(以短期葉菜為主)、單一定點10箱以上即可配送，新竹縣農會將於接受訂購後，以先訂購、優先排定出貨的原則，安排於5月21日至28日出貨(配送時間：週一~週五 08:00-17：00)。出貨時將由該會隨機搭配4至5種有機葉菜品項，團購滿10箱、全程以冷藏車配送至各訂購單位指定之取貨地點；未滿10箱、則可至該會會址(新竹縣芎林鄉文山路989號)或位於新瓦屋之新竹縣農民直銷站(新竹縣竹北市文興路一段123號7號店)定點快速取貨。

新竹縣農會「期間限定~在地有機蔬菜箱」團購訂購方式如下：

電話訂購：03-5921018

（分機134、129、117、119；週一~週五 08:00-17：00）

線上訂購：新竹縣農會官方網站https://www.hcsfa.com.tw

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