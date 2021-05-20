運將坦言「不會去篩檢」　台北租屋女曝隱藏版危機：只是冰山一角

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情嚴峻，全國升至三級警戒，在許多行業受到猛烈衝擊的同時，員工也被迫放無薪假。一名女網友向《ETtoday新聞雲》表示，在台北租屋的她面臨無薪假窘境，更揭露可能導致的隱藏版危機，希望政府能重視，「幫幫基層的我們！」

女網友透露，自己在台北租屋、新北上班，「本來診所要在5/20開幕，但疫情嚴重延後了，所以我現在是無薪假，很害怕接下來該怎麼生活？希望政府可以有補助方案幫助大家，因為不是每個人都有錢，都是要工作才能有收入的。」

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▲衛福部認為，台灣已呈社區感染之勢。（圖／達志影像／美聯社）

她表示，今天聽到三重的計程車司機在聊天，他們坦言，才不會去篩檢，因為若真的確診，就無法工作了，「我想這只是冰山一角，為什麼很多隱藏版的無症狀染疫者還在外工作？也許是自己也不知道染疫，或很可能就是擔心沒工作就沒收入。」

女網友直言，這樣無疑是很大的破口，「但站在他們的角度想，沒錢他們也是等死，去年沒這麼嚴重時，還可以貸款跟補助，但現在更嚴重卻沒人重視這個問題，希望政府能看到這封信，幫幫基層的我們，並不是特別為某行業發聲，是為所有需要幫助的人。」