　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統宣布特赦！布農獵人王光祿高興問「真的嗎」：這結果等很久了

▲▼王光祿（左一）在法律扶助基金會陪同下，到司法院前請求召開憲法法庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲布農族獵人王光祿（左一）。（圖／記者吳銘峯攝）

文／中央社

（中央社記者盧太城台東縣20日電）布農族獵人王光祿狩獵案釋憲後案件回到最高法院續審，總統蔡英文今天予以特赦。王光祿聽到後直問「真的嗎」，接著說「非常高興」。

王光祿於民國102年7月間，在河床上撿拾一把獵槍，於同年8月間，持這把獵槍上山狩獵，獵打一隻長鬃山羊和山羌。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

原民團體和律師於104年12月15日，最高檢察署表示檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴。台東地檢署暫緩王光祿入監。

106年9月28日，最高法院就王光祿案聲請釋憲，請求司法院大法官就槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項及野生動物保育法第18條、第1條第1項，未就原住民特殊情形加以考量部分宣告違憲。

民國110年5月7日，大法官宣示解釋，僅有部分違憲，王光祿案件最高法院續審。今天總統予以特赦。

王光祿接受記者電話專訪時，聽到總統特赦感到相當訝異，不斷問「真的嗎」，他說，尚未聽到這件事，律師也還沒告訴他，如果是真的那就非常高興，「這結果等很久了」；不過，因母親現在記憶衰退，只認識他這兒子，因此告訴她這件事也沒意義，「不會刻意告訴媽媽」。

ET快訊
快訊／曾到中和聚餐　永豐金台中分行員工確診
快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」
快訊／花蓮零確診破功！鳳榮醫院女護理師染疫　緊急匡列47人
外出注意！　北捷、公車、小黃即起全面推動簡訊實聯制
快訊／安泰銀分行主管確診　金融業已6人染疫
台北捷運傳員工確診！　北捷回應了
快訊／萬華男陳屍家中！　警消防護衣上門
確診母親求助音檔曝光！　急喊「女童一直哭」
獨／全台首例！員工拒戴口罩被開除　高雄霸氣老闆：不要威脅我
快訊／蔡英文發布特赦令！　原民王光祿獵山羌免判刑
又來了！女南下賣淫發燒　兩人全裸被查獲送快篩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷實聯制開跑　籲旅客盡快辦理票卡記名

雲端最前線／全國急升三級警戒！8成民眾支持重災區封城

北投男倒垃圾不戴口罩「辱罵清潔隊員」　北市怒了！最高恐罰1.5萬

快訊／宏都拉斯傳為了中國疫苗要跟台灣斷交　外交部回應了

蔡英文就職週年「全國三級警戒」　國民黨：還要繼續違背民意？

萬華將採「推估計算水價」　暫不抄3萬戶居民水表

外出注意！　搭北捷、公車、小黃即起全面推動簡訊實聯制　

總統宣布特赦！布農獵人王光祿高興問「真的嗎」：這結果等很久了

新北打臉綠民代：去年就有3集中檢疫所800間房！還支援武漢包機

台北捷運傳員工確診！北捷低調喊：全由指揮中心或北市府公布

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

北捷實聯制開跑　籲旅客盡快辦理票卡記名

雲端最前線／全國急升三級警戒！8成民眾支持重災區封城

北投男倒垃圾不戴口罩「辱罵清潔隊員」　北市怒了！最高恐罰1.5萬

快訊／宏都拉斯傳為了中國疫苗要跟台灣斷交　外交部回應了

蔡英文就職週年「全國三級警戒」　國民黨：還要繼續違背民意？

萬華將採「推估計算水價」　暫不抄3萬戶居民水表

外出注意！　搭北捷、公車、小黃即起全面推動簡訊實聯制　

總統宣布特赦！布農獵人王光祿高興問「真的嗎」：這結果等很久了

新北打臉綠民代：去年就有3集中檢疫所800間房！還支援武漢包機

台北捷運傳員工確診！北捷低調喊：全由指揮中心或北市府公布

全台10醫院「院內確診」！和平再增5人染疫、醫學中心雙龍頭也中鏢

抖音母企確定換帥！張一鳴宣布卸任　字節跳動新CEO梁汝波背景曝

北捷實聯制開跑　籲旅客盡快辦理票卡記名

沒戴口罩被罰上網討拍「攬下來就直接開」　網轟：勸導很久了

一蘭新房東出手快狠準　3億現金包豪宅1~3樓店面

再一次無安打比賽！　洋基克魯柏送遊騎兵史上唯一難堪紀錄

首批100輛、價差14萬！福特Focus ST Wagon「SLS版」129.8萬上市

快訊／永豐金台中分行員工確診　曾到中和聚餐！

小心受騙！張錫遭冒名辦分享會　國泰：委任律師追究法律責任

台電提核三廠1號機再起動後併聯申請　原能會：估今午可審查完畢

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

政治熱門新聞

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

周玉蔻電台喊卡　怒批「台灣又多了一個紅媒連鎖集團」

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

新北確診足跡一次看　18市場3夜市「遍布11行政區」

簡訊實聯制很方便？　包正豪批：只是在裝忙！

五股憲兵訓練中心傳多人發燒　憲指部正式回應

唐鳳快看！醫護求救：建立「檢體流水號」與健保卡連結

孫大千點名3人：造成疫情在全台引爆

萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒了

曙光？北市快篩陽性率下降！　防疫專家說話了

傳員工確診！北捷低調回應了

萬華私立愛愛院住民發燒「快篩陽性」

校園忙防疫　教育局急件要求處理蔣銅像

簡訊實聯制超方便　15萬營業點都可用

更多熱門

相關新聞

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

布農族獵人王光祿，因使用獵槍狩獵遭判刑3年6月定讞，引發原民狩獵文化與現有法制衝突問題。總統府20日發出公告依據憲法及赦免法特赦王光祿，免除其刑之執行。

終於露面　HELLO KITTY熱氣球開箱立球

終於露面　HELLO KITTY熱氣球開箱立球

快訊／王光祿案　大法官宣告「部分違憲」

快訊／王光祿案　大法官宣告「部分違憲」

三星李在鎔獄中哭哭！青瓦台不打算特赦

三星李在鎔獄中哭哭！青瓦台不打算特赦

半導體換疫苗！韓財界呼籲政府特赦李在鎔

半導體換疫苗！韓財界呼籲政府特赦李在鎔

關鍵字：

特赦布農族獵人王光祿

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

唐鳳「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面