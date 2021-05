最新研究：9成病毒來自2％超級傳播者！　病毒載量高也可能無症狀

▲超級傳播者可能是無症狀患者。(示意圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情目前在全球累積逾1.6億例確診,死亡數超過340萬人。新冠病毒最大的特點在於,有很多確診者都是無症狀,很容易在未察覺的狀況下傳播病毒。根據一項最新研究發現,環境中超過九成的病毒,僅來自2%的超級傳播者,且這些人不一定有症狀出現。

《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)最新研究指出,研究人員分析了美國科羅拉多大學伯爾德分校的學生檢驗數據,在測試超過7.2萬個樣本後,找出其中1400個陽性確診個案,這些陽性個案的Ct值顯示,患者出現的症狀嚴重性,並不影響其體內的病毒載量,就算是病毒載量很高的病患,也可能沒有任何症狀。

研究指出,不論是有症狀還是無症狀的感染者,只有其中2%的感染者攜帶社區傳播九成的病毒;進一步研究發現,99%的病毒顆粒是從10%的無症狀患者散佈,14%透過有症狀的患者;甚至在實驗中還有1個人的唾液內病毒量,就佔了所有循環病毒顆粒的5%。

除此之外,檢測結果為陽性的人,約有50%處於非傳染階段,也就是說患者在這段期間的病毒載量很低,不太可能分離出病毒粒子,這代表著病毒載量低的人,可能比較不會傳染給他人。

這證明了病毒載量高的人可能就是超級傳播者,不到1/10或1/5的人散佈了整體環境中80%至90%的病毒量;這也說明了,為何同個家庭或是一同上班、上學的人不一定全部都會被傳染,因為只有病毒載量超過一定數量的人才能主動傳播病毒。

研究最後建議,如果能在越早的階段篩檢出超級傳播者,就能更容易控制疫情,但最大的難題在於,無症狀的感染者很少被檢驗,可能需要大規模的篩檢才有可能辨識出來。

