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最新研究：9成病毒來自2％超級傳播者！　病毒載量高也可能無症狀

▲台灣新冠肺炎疫情升溫，引發國際關注。（圖／記者李毓康攝）

▲超級傳播者可能是無症狀患者。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情目前在全球累積逾1.6億例確診，死亡數超過340萬人。新冠病毒最大的特點在於，有很多確診者都是無症狀，很容易在未察覺的狀況下傳播病毒。根據一項最新研究發現，環境中超過九成的病毒，僅來自2％的超級傳播者，且這些人不一定有症狀出現。

《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）最新研究指出，研究人員分析了美國科羅拉多大學伯爾德分校的學生檢驗數據，在測試超過7.2萬個樣本後，找出其中1400個陽性確診個案，這些陽性個案的Ct值顯示，患者出現的症狀嚴重性，並不影響其體內的病毒載量，就算是病毒載量很高的病患，也可能沒有任何症狀。

研究指出，不論是有症狀還是無症狀的感染者，只有其中2％的感染者攜帶社區傳播九成的病毒；進一步研究發現，99％的病毒顆粒是從10％的無症狀患者散佈，14％透過有症狀的患者；甚至在實驗中還有1個人的唾液內病毒量，就佔了所有循環病毒顆粒的5％。

除此之外，檢測結果為陽性的人，約有50％處於非傳染階段，也就是說患者在這段期間的病毒載量很低，不太可能分離出病毒粒子，這代表著病毒載量低的人，可能比較不會傳染給他人。

這證明了病毒載量高的人可能就是超級傳播者，不到1/10或1/5的人散佈了整體環境中80％至90％的病毒量；這也說明了，為何同個家庭或是一同上班、上學的人不一定全部都會被傳染，因為只有病毒載量超過一定數量的人才能主動傳播病毒。

研究最後建議，如果能在越早的階段篩檢出超級傳播者，就能更容易控制疫情，但最大的難題在於，無症狀的感染者很少被檢驗，可能需要大規模的篩檢才有可能辨識出來。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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