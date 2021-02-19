採訪突遭手槍指頭…記者嚇到「遞麥克風」　搶劫過程全被錄下

▲厄瓜多一名電視台記者在現場連線時竟遭槍匪搶劫。（圖／翻攝自推特／@Diegordinola）

記者葉睿涵／綜合報導

厄瓜多一名電視記者奧爾迪諾拉（Diego Ordinola）和他的同事13日下午1點在進行現場連線時，竟遭一名持槍男子搶劫。在搶走現場記者的手機後，這名劫匪便迅速與其同夥會合，倆人乘坐機車離開。奧爾迪諾拉事後將攝影師拍到的搶劫過程公佈在網上，直呼「我們甚至無法在和平中工作」，並期許全國人民團結起來，根除厄瓜多的犯罪活動。

綜合《紐約郵報》和《太陽報》報導，奧爾迪諾拉當時正在伊西德羅·羅梅羅·卡爾沃紀念球場（Estadio Monumental Banco Pichincha）外，進行與足球賽有關的現場連線，現場還有一名攝影師和一位工作人員。

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

突然，一名身著紫色襯衫，頭戴鴨舌帽，還用口罩蓋住臉部的持槍男子衝到鏡頭內，對著奧爾迪諾拉大喊，「手機！交出手機！」被嚇到的奧爾迪諾拉一臉驚慌失措，告訴劫匪自己沒有將手機帶在身上，還將手中的麥克風遞了出去。

劫匪將槍口轉向攝影師，並搶過了鏡頭右後方，相信是工作人員的手機。隨後，他小跑離開現場。奧爾迪諾拉與攝影師偷偷跟踪劫匪，發現他在與同夥會合後，倆人一起騎著機車離開。搶劫過程被當時正在錄影的攝影師全程拍下，並被奧爾迪諾拉公佈在網上。

奧爾迪諾拉在推特上痛心寫下，「我們甚至無法在和平中工作」，感嘆厄瓜多的治安堪憂。他也表示，警方已承諾要找到這些罪犯，但他也希望全國人民能團結起來，根除厄瓜多的犯罪活動。

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