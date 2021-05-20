教育部急件要求處理「蔣公銅像」？翟本喬傻眼：校園早被疫情忙翻

▲正值疫情爆發，教育部卻急件要求校園處理蔣公銅像，引發翟本喬不滿。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

針對前總統蔣介石銅像等威權象徵處理進度，促轉會曾指出，扣除國防部、退輔會及教育部，中央行政機關目前已有近7成清除比例，未來還會繼續清查。如今國內疫情升溫，卻傳出有教育部官員18日發出急件，要求學校回報處理進度，引發「翟神」美斯捷董事長翟本喬的不滿。

政府推動轉型正義，要求處置蔣介石銅像「去威權化」，但全台仍有不少校園內存有蔣公銅像，因此教育部上週去函23所國立大專院校，要求各校透過「民主審議程序」討論處理校園威權象徵。

▲翟本喬發文，質疑教育部處理銅像的時機。（圖／資料照）

不過，正值疫情期間，教育部急件要求國立大專院校處理，也讓翟本喬疑惑，學校人員都已經為遠距教學忙得焦頭爛額了，「為什麼昨天還會有教育局的官員發出急件公文，要求學校在明天中午以前調查完校內銅像、拍照，還要求由校長親自主持『處置會議』回報決議？」

對此，許多網友也紛紛留言表示，「轉移焦點？」、「這幾年靠銅像、改名，轉移焦點很習慣了吧」、「房子要淹水了，你棉被還不折好」、「馬維拉已經不夠看了，蔣維拉準備熱身登場」、「還急件勒，有事？」、「也許有可能怕銅像會傳染吧」、「反正停課不停學，老師下課的時候也是閒著，所以幫忙拆個銅像也是合理的對吧」。

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