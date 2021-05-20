　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園疫情／全台55學生染疫！　台大證實社科院1學生確診隔離中

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台大證實有一名學生確診。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續爆發，全國各級學校停止上課，教育部今（20日）公布最新學生確診人數，目前全國共有55位學生確診，包含46位本土加上9位境外移入案例，數據中又以大專院校25位最為多，其次為國小10位。

台灣大學指出，今上午接獲通報，出現一例確診個案，個案是校內社科院學生，已依照防疫規定進行隔離治療，該同學並未住宿校內，且自5月13日後即未曾進入校園，學校已進行相關疫調，該生與本校附設醫院染疫事件無關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新學生確診統計。（圖／教育部提供）

▲最新學生確診統計。（圖／教育部提供）

學生染疫

台灣大學：1位

台大20日宣布，接獲衛生單位通報，出現一例確診個案，個案是校內社科院學生，已依照防疫規定進行隔離治療，該生與學校附設醫院染疫事件無關。

台北文化大學：1位

文化大學17日宣布，接獲衛生單位通報，有1位學生篩檢呈現陽性，現在學校已經進行全面大消毒。

台北國立台灣師範大學：1位

台師大學務長林玫君證實，校內1名學生確診新冠肺炎，症狀輕微，該生在停課前並無出現症狀，也非住宿生，因有輕微不適自行前往採檢，該生並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

新北輔仁大學進修部：1位

新北市新莊區天主教輔仁大學進修部傳出一名學生確診。對此，校方16日晚間表示，該名學生確診前2天未到校上課，目前已配合疫調。另外，該名學生上課大樓及校園都已加強消毒完畢，相關個案消息由中央公布為主。

新北耕莘健康管理專科學校：1位

新北市新店區耕莘健康管理專科學校16日貼出公告，表示接獲新北市教育局來電，證實有學生篩檢出陽性反應。

馬偕醫護管理專科學校三芝校區：2位

馬偕醫護管理專科學校於5月14日接獲通報三芝校園有已知感染源之新冠肺炎2位確診個案，學校立即啟動因應新冠肺炎防疫計畫，同時進行校園全面性消毒作業。

銘傳大學桃園校區：2位

銘傳大學桃園校區日前才傳出有學生確診新冠肺炎，17日校方又接獲衛生局通報，有第2名學生在就醫篩檢時確診，目前也已轉到鄰近醫療院所。對此，銘傳大學桃園校區學生會表示，校方已掌握相關接觸同學，也已做好相關防疫準備。

台中朝陽科技大學：1位

台中朝陽科技大學驚傳有學生確診，校方也隨後發出聲明稿，18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。

台北某教育機構：1位

14日晚間本校接獲通知1例確診個案，為某教育機構9年級學生，因該機構位於本校校區內，因此教育局緊急通知本校，並與衛生局、社會局等機構於15日召開會議討論，同時協調環保局於15日協助本校全面消毒。

彰化彰泰國中：2位

彰化縣彰泰國中有2名學生確診。

板橋某國中：1位

桃園莊敬國小：1位

桃園莊敬國小1位6年級學生確診。

台中重慶國小：1位

台中市政府16日晚間表示，根據晚上10點30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現1位六年級學生確診個案。

●教師染疫

新北市淡江大學：1位

淡江大學18日傳出有確診者，下午緊急撤出所有人，進行大規模消毒，引起恐慌。對此，校方晚間證實，稍早有接獲衛生局通報，指校內一名兼任教師日前到萬華地區活動，經快篩後確診。

國立高雄科技大學：1位

國立高雄科技大學18日一早接獲通知，疑似校內某教師確診，隨即配合相關單位展開疫調，並對34名學生進行配套通知、安置及輔導。同一天下午，建工校區封閉，不開放人員進出，並淨空系所，展開全面性消毒。

ET快訊
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口
快訊／金管會：網銀轉帳手續費全免　實體ATM轉帳手續費減2元
世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞
台大醫院全院普篩　又有部分員工快篩陽性
快訊／最新統計！本土確診81%「40歲↑」　全國陽性率曝光
19保險員群聚開會！　遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊
LINE貼圖故障「被迫1+1」　網曝4方法解決
快訊／基隆公布3確診足跡　搭台鐵時間曝！曾去成功市場、全聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

「人與人連結」病毒擴散　女性染疫比例略高於男性

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

老婆正在醫院生產！鬼父性侵虐殺6歲繼女　連自己母親也下手

「雷神」開刀後首場實戰　最快6月中歸隊

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

同居「男友徹底崩壞」　女友氣PO地獄生活照！網勸：絕對分手

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

生活熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

即／鳳榮醫院女護理師染疫

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

更多熱門

相關新聞

即／基隆成功市場休市　卡拉OK營業重罰

即／基隆成功市場休市　卡拉OK營業重罰

基隆市長林右昌今（20日）上午公布3名確診者經過疫調後，公共場所活動史，其中1人是成功市場攤商，林右昌也下令成功市場在下午進行清消並「休市」至5月30日零時，並請警察局針對本市附設卡拉OK小吃店進行稽查，若有假關門真營業情形將一律重罰。

侯友宜：請中央、拜託、趕快爭取疫苗

侯友宜：請中央、拜託、趕快爭取疫苗

沒戴口罩拒收垃圾！高雄2男辯「忘了」

沒戴口罩拒收垃圾！高雄2男辯「忘了」

快訊／萬華私立愛愛院「1住民確診」

快訊／萬華私立愛愛院「1住民確診」

快訊／金管會：網銀、行動銀轉帳手續費全免

快訊／金管會：網銀、行動銀轉帳手續費全免

關鍵字：

台灣大學社科院學生確診學生染疫新冠肺炎社區感染本土病例疫情校園疫情

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面