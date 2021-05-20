校園疫情／全台55學生染疫！　台大證實社科院1學生確診隔離中

▲台大證實有一名學生確診。（圖／ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續爆發，全國各級學校停止上課，教育部今（20日）公布最新學生確診人數，目前全國共有55位學生確診，包含46位本土加上9位境外移入案例，數據中又以大專院校25位最為多，其次為國小10位。

台灣大學指出，今上午接獲通報，出現一例確診個案，個案是校內社科院學生，已依照防疫規定進行隔離治療，該同學並未住宿校內，且自5月13日後即未曾進入校園，學校已進行相關疫調，該生與本校附設醫院染疫事件無關。

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▲最新學生確診統計。（圖／教育部提供）



學生染疫

台灣大學：1位

台大20日宣布，接獲衛生單位通報，出現一例確診個案，個案是校內社科院學生，已依照防疫規定進行隔離治療，該生與學校附設醫院染疫事件無關。

台北文化大學：1位

文化大學17日宣布，接獲衛生單位通報，有1位學生篩檢呈現陽性，現在學校已經進行全面大消毒。

台北國立台灣師範大學：1位

台師大學務長林玫君證實，校內1名學生確診新冠肺炎，症狀輕微，該生在停課前並無出現症狀，也非住宿生，因有輕微不適自行前往採檢，該生並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

新北輔仁大學進修部：1位

新北市新莊區天主教輔仁大學進修部傳出一名學生確診。對此，校方16日晚間表示，該名學生確診前2天未到校上課，目前已配合疫調。另外，該名學生上課大樓及校園都已加強消毒完畢，相關個案消息由中央公布為主。

新北耕莘健康管理專科學校：1位

新北市新店區耕莘健康管理專科學校16日貼出公告，表示接獲新北市教育局來電，證實有學生篩檢出陽性反應。

馬偕醫護管理專科學校三芝校區：2位

馬偕醫護管理專科學校於5月14日接獲通報三芝校園有已知感染源之新冠肺炎2位確診個案，學校立即啟動因應新冠肺炎防疫計畫，同時進行校園全面性消毒作業。

銘傳大學桃園校區：2位

銘傳大學桃園校區日前才傳出有學生確診新冠肺炎，17日校方又接獲衛生局通報，有第2名學生在就醫篩檢時確診，目前也已轉到鄰近醫療院所。對此，銘傳大學桃園校區學生會表示，校方已掌握相關接觸同學，也已做好相關防疫準備。

台中朝陽科技大學：1位

台中朝陽科技大學驚傳有學生確診，校方也隨後發出聲明稿，18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。

台北某教育機構：1位

14日晚間本校接獲通知1例確診個案，為某教育機構9年級學生，因該機構位於本校校區內，因此教育局緊急通知本校，並與衛生局、社會局等機構於15日召開會議討論，同時協調環保局於15日協助本校全面消毒。

彰化彰泰國中：2位

彰化縣彰泰國中有2名學生確診。

板橋某國中：1位

桃園莊敬國小：1位

桃園莊敬國小1位6年級學生確診。

台中重慶國小：1位

台中市政府16日晚間表示，根據晚上10點30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現1位六年級學生確診個案。

●教師染疫

新北市淡江大學：1位

淡江大學18日傳出有確診者，下午緊急撤出所有人，進行大規模消毒，引起恐慌。對此，校方晚間證實，稍早有接獲衛生局通報，指校內一名兼任教師日前到萬華地區活動，經快篩後確診。

國立高雄科技大學：1位

國立高雄科技大學18日一早接獲通知，疑似校內某教師確診，隨即配合相關單位展開疫調，並對34名學生進行配套通知、安置及輔導。同一天下午，建工校區封閉，不開放人員進出，並淨空系所，展開全面性消毒。