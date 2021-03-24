大聲說出你對匠心的熱愛　三菱電機招募ME粉　還祭出日月潭涵碧樓夢幻住宿券！

消費中心／綜合報導



三菱電機一直以來都是以『匠心』作為品牌的核心價值，一系列的ME職人影片更是深得人心，更證明對於產品品質的嚴格要求。常言道好東西就是要與大家分享的心態，三菱電機與《ETtoday新聞雲》合作，推出《MEの夢想家》的三菱電機粉絲招募計劃，招募三位專屬ME粉，只要家中擁有三菱電機的冷氣或除濕機或冰箱等空調家電產品，就有成為專屬ME粉的資格，還有機會獲得三菱電機所提供的日月潭涵碧樓萬元住宿券！

《MEの夢想家》粉絲招募活動，將邀請認同及喜愛三菱電機品牌的粉絲們，分享自身使用的心得或是一些使用上的家庭趣事，真實呈現出三菱電機「貼心為使用者設計」的品牌核心價值。此次希望透過活動來挖掘默默支持品牌的ME粉，並給予這些隱藏版ME粉一個平台告白眾人，ME的產品有多真心誠意！讓每一段體驗故事，都能讓更多人體會到，使用三菱電機的產品後，絕對超出你的想像！

《MEの夢想家》開跑 ME粉道出三菱電機產品與粉絲的小故事

想要成為三菱電機認證的ME粉，只要家中擁有2種(含)以上三菱電機空調家電產品，例如：空調或冰箱或除濕機等2種(含)以上，就能獲得參與活動的資格，並在活動期間內，於此則《MEの夢想家》招募社群貼文下方，附上與三菱電機產品的生活照，再分享至個人動態牆大聲說出你對三菱電機的愛或生活中的趣事，送出後即完成報名(詳細活動參與辦法往下看更多)。

當活動截止後將進行篩選，選出三名認證的ME粉，由專屬採訪團隊將親自到府，拍攝家中使用三菱電機產品的狀況及故事，真正ME粉的故事會發表於三菱電機的平台中，最終還可獲得三菱電機所提供的日月潭涵碧樓萬元住宿券唷！

【MEの夢想家-招募活動辦法】

1. 於此則社群貼文下方留言處附上您的三菱電機產品生活照。

2. 分享此則社群貼文至您的個人Facebook動態牆。

3. 分享此則社群貼文時，描述對三菱電機產品的喜愛或在生活上的趣事，並標記 # MEの夢想家 #三菱電機 #ETtoday，即有機會成為三菱電機專屬ME粉！

4. 活動期間：即日起至2021/4/13(二) 23:59止。

5. 獎項內容：

●ME粉夢想金：共三位，每人提供日月潭涵碧樓酒店湖畔兩人房住宿券，並邀請ME團隊實際到府拍攝使用情況(住宿券使用辦法請參閱注意事項)。

● ME粉鼓勵金：共十位，每人NT2,000元，由投稿者中選出十名發放；注意投稿內容定需與活動規則相符，資格不符者不予以發放。

6. 中獎方式公布：中獎者名單將在2021/4/30 於此則社群貼文下方留言處回文公布，請中獎者於2021/5/7 17:00 前回覆提供所分享的公開貼文連結、真實姓名、電話、收件地址+郵遞區號（逾時回覆將自動放棄得獎資格）

【MEの夢想家-注意事項】

1. 招募期間：即日起至2021.4.13(二)23:59止。

2. 投稿者單一家電產品至少使用一年以上，產品需有三菱電機冷氣或除濕機或冰箱等至少2種(含)以上。

3. 投稿者於參加本活動之同時，即同意接受本抽獎活動之活動辦法與注意事項之規範；如有違反，主辦單位得取消其參加或中獎資格，並就因此所產生之損害，得向參加者請求損害賠償。

4. 投稿者需同意讓主辦單位使用錄音錄影等涉及肖像權內容，並具有再製使用的權利與行銷宣傳使用權利。

5. 日月潭涵碧樓住宿券使用說明及其規範：

● 中獎人須出示住宿券並透過日月潭涵碧樓酒店：049-285-6888訂房。

● 本券專屬：台灣三菱電機股份有限公司-MEの夢想家招募徵稿活動，且僅限抵用於日月潭涵碧樓酒店-湖畔套房兩人房住宿專案<一泊二食/平日用>。

● 本券使用與訂房期間：2021/12/30前使用完畢。

● 持券人於特殊節日使用(例如：農曆春節、連續假期、7-8月暑假期間等)，價格高於本券面價值時，則須依飯店現行牌價補足差額，如低於本抵用券價值時，恕不退差價。

● 本券採無記名，認券不認人請自行妥善保管，憑本券正本辦理旅遊商品抵用。若有遺失、被竊或毀損，將無法補發或給予任何證明或賠償。

● 本券嚴禁在網路或以其他方法販售圖利，違者依法究辦。

● 本券之相關使用規範，最終仍以日月潭涵碧樓酒店之認定為準

6.依中華民國稅法規定，得獎者若為中華民國境內居住之個人，中獎金額 (價值)超過新台幣1,000元以上者，需繳交身分證正反面影本供報稅使用，年度報稅時將計入個人所得。中獎金額(價值)在新台幣20,010元以上者，得獎者依法需先繳交10％機會中獎稅金，始可領獎。得獎者若非中華民國 境內居住之個人(即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人)，不論得獎者所得之金額，須先就中獎所得扣繳20%機會中獎稅金，始可領獎。得獎者若為未成年人，應檢附戶籍謄本並提出法定代理人同意書。若得獎者不願先行繳納本項稅金，視同放棄中獎資格，且不得異議。

7.中獎人須於指定日期內預先繳交上述稅金並提供機會中獎單、身分證正反面影本予活動小組，方得領取獎品。中獎者若未能配合，則視為自動棄權。

8.本活動獎項將於2021/5/21前陸續提供，提供地區僅限台、澎、金、馬，將依中獎者依私訊提供之資訊提供獎金，如因電話、地址等資料不正確以致無法遞送，視同放棄，將不予補寄。

9. 中獎者若未收到獎金，請於2021/5/28前於私訊反應，逾期恕不受理。

10. 所有獎項之中獎者將不重覆領獎，若發現有不當行為或經檢舉者，將取消得獎資格。

11. 投稿者於送出資料即表示同意參加本活動，亦同意主辦單位及主辦單位之第三方物流使用其個人資料做為本活動獎品寄送用途。

12. 主辦單位保留擴大、取消或終止該活動之全部或其中任何一部份並對規則作出修改之權利，修改後不再另行通知。如有未盡事宜，主辦單位保有調整及最終解釋權之權利。

13. 活動如發生任何爭議，概以主辦單位三菱電機之決定為準。