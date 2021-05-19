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陸軍AH-1W戰鬥機飛官撞工程車送醫不治　家屬協尋行車紀錄器

▲直升機飛官國道三號蘭潭隧道前發生生車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲直升機飛官國道三號蘭潭隧道前發生車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國道3號北上294.4公里處近蘭潭隧道口，18日下午發生休旅車追撞工程車重大車禍，救護人員趕抵現場，只見一輛休旅車體嚴重扭曲變形，29歲駕駛張姓男子受困車內，救護人員先是利用破壞器材救出意識模糊的張男送醫急救後，仍於昨天晚上宣告不治，經查張男為隸屬陸軍航空602旅的張姓直升機飛官，家屬稍早透過臉書希望協尋車上行車紀錄器，希望釐清肇事責任。

▲直升機飛官國道三號蘭潭隧道前發生生車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲飛官家屬上網找車內行車紀錄器，希望釐清肇事責任。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，在休旅車內找到張姓飛官軍用手提袋，確認張男是在陸軍航空602歸仁旅服役，是駕駛戰鬥直升機的飛官，檢警稍早進行相驗，張男頸椎嚴重骨折、氣血胸，造成創傷性休克致命。

張姓飛官18日駕車行經國道3號北上嘉義路段，不慎撞上內車道工程車及路障，警消到場協助送醫急救，但晚間仍不治，檢警19日上午相驗，張姓死者頸椎嚴重骨折，造成創傷性休克。

▲直升機飛官國道三號蘭潭隧道前發生生車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲直升機飛官現場遺留物。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於死者家屬希望檢警調查工程車在內車道擺放路障的位置是否符合規定，釐清雙方的肇事，一度上網協尋死者車上的行車紀錄紀錄器。

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