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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／勞動部國會聯絡人發燒「快篩陽性」　立法院回應了

▲▼捷克參議長赴立法院演說 立法院消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場資料照。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。據傳，勞動部勞動基金運用局國會聯絡人確診，勞金局說，該員係於5月15日上週六開始有發燒症狀，而自5月11日起均未進入立法院場域，並無傳染給立法院同仁之虞，大家可以放心

勞動部今表示，勞動基金運用局一名職員因陪病需要，按醫院作業配合快篩採檢呈陽性反應，正循採驗PCR程序確認中，該局已啟動相關應變機制，基金運作如常。勞金局說，該員係於5月15日上週六開始有發燒症狀，而自5月11日起均未進入立法院場域，並無傳染給立法院同仁之虞，大家可以放心。

此外，立法院內情人士表示，已向勞動部確認過足跡，該名官員近期並未到立法院，相關的資訊必須由疫情指揮中心統一說明，院內也從上週起開始大消毒

立法院各委員會也加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，在座位上加裝壓克力透明隔板，且人員也穿插間隔坐，把位距離拉開，加強防疫。

立法院立法院秘書長林志嘉14日宣布，立法院於院內入口處強制以酒精消毒雙手，若院內同仁有症狀，應暫停上班並送醫進行鑑別診斷。

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