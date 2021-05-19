她萬華回宜蘭探親…「爸、媽、弟」全確診！　衛生局急匡列434人

▲宜蘭增3確診個案，宜蘭縣政府出面說明。（圖／翻攝自YouTube／林姿妙LinZimiao）
記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導
新冠疫情持續延燒，連續5天本土確診個案破百名！中央疫情指揮中心公布，今（19）日新增267例本土，其中包括宜蘭縣3例，稍早宜蘭縣政府衛生局出面說明，該案為女兒從萬華返鄉探親，不料，3名家人陸續出現症狀，均於19日確診，其中一名家人於宜蘭大學工作。
宜蘭縣政府指出，今天確診的3名個案為一家三口。該家庭女兒平時住萬華區，5月9日返回宜蘭探親，不料，60多歲爸爸（案2373）11日出現症狀、50多歲媽媽（案2371）13日出現症狀、在宜蘭大學工作的20多歲弟弟（案2372）10日出現症狀，3人均於16日進行篩檢、19日確診。
▲▼宜蘭縣衛生局說明3名確診個案情況、目前匡列人數。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
針對這3名個案是否與宜蘭遊藝場有關，宜蘭縣衛生局指出，這3名個案為獨立案例，與女兒從萬華回來有高度相關性，目前無證據指出，這3名個案與遊藝場有關聯。另外，因應一家三口確診，衛生局共匡列434人，其中23人須居家隔離、411人應自主健康管理。
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