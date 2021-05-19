她萬華回宜蘭探親…「爸、媽、弟」全確診！　衛生局急匡列434人

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人。根據新北市衛生局公布各行政區確診人數，中和確診數最多有26人、板橋22人、新店22人，另外，土城12人、三重10人、永和9人、新莊7人、蘆洲6人、樹林3人，汐止、鶯歌、林口各新增2人，石碇、三峽、深坑、泰山、淡水、五股、萬里區則各新增1人。