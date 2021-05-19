爸爸跑客戶家！修一半「有確診者」她氣哭：為了吹冷氣，隱匿消息

▲原PO爸幫客戶修冷氣，偶然聽到對方家有確診者。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「他們家的人為了吹冷氣，直接隱匿消息！」一位女網友日前在《Dcard》發文「我爸到了確診者家」，說他們家在經營電器行，最近接到客人想修冷氣，爸爸前後跑了2次。誇張的是，原PO爸聽到對方家人在講電話，才知道該客戶家有確診者，讓她很傻眼「他們真的是不把我們的命當成命。」

這位女網友文中表示，爸爸修冷氣前後跑了兩次，並還原爸爸描述，說第二次的時候，客戶一家人都沒戴口罩，看到他要上樓了才把口罩戴起來，而當時尚未知道是確診者的家人還很緊張、馬上把口罩在臉上壓好。

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至於為什麼會知道客戶家有確診者，「因為我爸爸聽到他們家其他人在打電話叫小孩子請假回家，因為他們家有確診者。」而且原PO爸在陽台修冷氣修到一半，對方才坦承家中有確診者，讓女網友很心疼「他們真的是不把我們的命當成命。」

女網友也不禁抱怨，「現在是夏天，我們電器行的大月，就只賺這幾個月而已，現在要隔離，我們家直接喝西北風」，接下來要跑的服務全部都只能延後。她忍不住委屈哭了，「遇到了也沒辦法，哭完之後我們開始把工作全部排開後，打電話給今天有接觸到的客戶，告訴他們實情，請他們不要亂跑。」

最後她懇求道，「拜託各位家裡的人若有狀況，請趕快打1922詢問怎麼辦，不要自私，拜託真的不要」，更何況牽連無辜的人染疫，「我們電器行比8大行業還要可怕，一間電器行等於全縣市再跑，這真的不是開玩笑，有不舒服在篩檢就講，不要因為沒冷氣害了全部人。」