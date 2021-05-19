不要塞爆急診！感染科權威教你「判斷採檢急迫性」：衝醫院更危險

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情延燒，從雙北升三級警戒開始，民眾開始一窩蜂擠到急診採檢。ETtoday新聞雲Podcat節目《痛痛飛走了》邀請到重量級感染科權威黃立民來分享防疫大小事，更親自解析民眾到底該如何判斷是否需要採檢。他強調，貿然充醫院反而更危險！

▲各縣市紛紛設立篩檢站。（資料照／記者沈繼昌攝）



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針對台灣這波本土疫情，黃立民指出，目前最重要的足跡還是在萬華，如果是住在萬華，建議不管有沒有症狀都可以去採檢，因為萬華目前看起來，快篩有10%是陽性，代表萬華地區的人風險確實非常高。

他也提到，如果不是長時間待在或是住在萬華，只是足跡有點重疊，不確定重疊是不是真的有碰到人，並不用急著去採檢，新冠肺炎最重要的根據是「有沒有群聚」，可以留意家裡有沒有兩個人已經不舒服，如果有兩個人不舒服，就應該要去採檢，「如果整天在家跟家人相處，家人也沒症狀，其實不用太擔心。」

而針對何種狀況需要採檢，黃立民也強調，有些特殊症狀比如「發燒、咳嗽、呼吸困難」，就應該去醫院，有「嗅味覺異常」也該去醫院，也不要去篩檢站。

此外，他也特別舉例「我身邊很多朋友問我『我去過龍山寺怎麼辦？』他強調「其實如果人好好的，根本不用緊張，不太可能去一次就中，這種機率很低，反而一直在萬華生活的機率才有高危險性。」想知道黃立民傳授更多防疫建議，歡迎到ETtoday新聞雲Podcat節目《痛痛飛走了》節目收聽。

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