　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

▲▼ 彰化溪湖快篩站 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化溪湖設置快篩站 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者陳羿妏／整理報導

彰化疫情升溫，其中以「葡萄家族」群聚感染為大宗，截至目前為止，群聚感染人數已達37人，而彰化縣昨（18日）一口氣又新增22人確診，也與「葡萄家族」有關。《ETtoday新聞雲》將不斷更新整理這波「葡萄家族」群聚染疫情形。

母親節聚餐引發群聚：5/13葡萄盤商母女確診、5/14盤商丈夫、2名兒子、媳婦以及一名刮痧工作者確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從事葡萄盤商的夫妻6日開車到萬華送貨，顧客都是透過LINE下單，夫妻送完貨後就在車上過夜，隔天再回到彰化住處，9日家族在外縣市吃母親節大餐，出席者包括2兒1女、女婿、大媳婦、小兒子女友，以及女兒的3個小孩。

最先確診的母女因在母親節當天覺得身體不適，曾一起去鄰近鄉鎮由一位女業者刮痧，10日到診所看醫生，而盤商丈夫得知萬華傳出疫情，認為老婆與女兒應該去醫院採檢，母女主動採檢並在13日確診，全案曝光。整起家族群聚，擴至小兒子的女友家族、女婿家族等3個家族。由於小兒子在台中居住，因此列入台中市。

▲▼ 葡萄家族外孫染疫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲葡萄家族染疫情形 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葡萄家族群聚再增一人、刮痧業者也染疫：5/16葡萄女婿確診、刮痧者接觸的友人夫婦雙雙確診。

確診的刮痧業者曾與一對夫婦及1名友人，一行4人共乘一車前往台中開會，該車負責開車的友人因戴口罩倖免，該對夫婦則受到感染，另有一名確診接觸者待查。

▲▼水果家族聚餐緊急動員匡列1300人 彰化衛生局曝光活動足跡分布圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲刮痧工作者染疫情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葡萄群聚燒到國小：5/17葡萄媽的外孫確診

該名外孫為一名國小生，確診消息傳出後，就讀班級緊急停課。

葡萄媽5/8曾參加喜宴：同桌3人確診，千人5/16被緊急匡列篩檢。

葡萄媽5/8曾到花壇鄉全國麗園飯店參加喜宴，同桌10人中有3人確診，不過餐廳165名員工採檢結果均呈現陰性。

▲▼水果家族聚餐緊急動員匡列1300人 彰化衛生局曝光活動足跡分布圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣衛生局公布喜宴足跡分布圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

與葡萄媽同桌的「溪湖歌唱班成員」：5/18 22人確診。

歌唱班有37名成員、1位老師，5/8與葡萄媽在全國麗園餐廳同桌後，又回到地方參加歌唱班活動，5/18有22人採檢陽性，活動重災區為埔心、溪湖跟永靖，縣府5/19緊急匡列1000多人進行採檢。

與葡萄媽同桌的「保險業務員」：隱匿同桌情事，確診前到處賣保單，害美髮師也染疫。

有民眾爆料，一名保險業務員跟葡萄媽媽同桌吃喜宴，一周後也確診，但自己確診前，仍到處狂賣防疫保單，還跑至美髮店洗頭，造成美髮師染疫，美髮師的家族得隔離、工廠被迫停工。染疫美髮師父親表示「隔離期滿將會提告」。

ET快訊
快訊／新竹市今增2確診足跡　多家賣場、超商
全國三級警戒　9大防疫重點一次看
陳時中將公布確診者足跡熱點　加開篩檢站
全國升三級警戒　陳時中：疫情記者會每日加開「上午場」
增267例本土　北市73例和萬華阿公店有關
快訊／本土267例縣市分布曝光！新北市129例最多、台南出現
快訊／陳時中宣布：全國即起升三級防疫警戒
快訊／本土病例+267例　連續5天病例破百
LIVE／傳確診比昨天多「全國升三級」　陳時中最新說明
快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌
獨／全國升三級警戒　政府研擬「全國4級軍警人車管制」
全台44學生確診！　救護車深夜載走朝陽科大染疫生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

14人都說中！連續4天「神祕數字被證實」　網見267+8全愣了

全國三級警戒　「9大防疫重點」一次看

台電被爆「沒分流辦公」　陳時中下令：要各主管機關落實

COVAX第二批AZ抵台一週後可運用！部分控管「留給一線風險人員」

快訊／竹市19日新增2確診足跡一覽　多家賣場、超商、高爾夫球場

本土增267例！全台「最後6淨土」0病例曝 　一張圖看全台確診分佈

北農承銷人、台畜員工染疫！　陳吉仲：絕對不會影響農漁畜產品

確診者足跡熱點「加開篩檢站」　陳時中：綠色通道讓高接觸史先採

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

14人都說中！連續4天「神祕數字被證實」　網見267+8全愣了

全國三級警戒　「9大防疫重點」一次看

台電被爆「沒分流辦公」　陳時中下令：要各主管機關落實

COVAX第二批AZ抵台一週後可運用！部分控管「留給一線風險人員」

快訊／竹市19日新增2確診足跡一覽　多家賣場、超商、高爾夫球場

本土增267例！全台「最後6淨土」0病例曝 　一張圖看全台確診分佈

北農承銷人、台畜員工染疫！　陳吉仲：絕對不會影響農漁畜產品

確診者足跡熱點「加開篩檢站」　陳時中：綠色通道讓高接觸史先採

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

台灣馬自達防疫急動員　到府賞車、預約牽送車保養讓車主很有感

再生能源公司月花68萬租國泰置地高樓層　破今年紀錄

彭佳慧罕見解放大秀舞技！　被讚「根本蔡依林」...害羞說話了

升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

洽公請注意！桃園市政大樓後棟6／1日起整修　周邊交通動線調整

14人都說中！連續4天「神祕數字被證實」　網見267+8全愣了

全國三級警戒　「9大防疫重點」一次看

台電被爆「沒分流辦公」　陳時中下令：要各主管機關落實

Lena泳裝尺度太大「小草莓遮整集」　Sandy捂嘴嚇壞：泳褲比N95還小！

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

快訊／桃園富岡火車站傳「站務員確診」！

更多熱門

相關新聞

麥當勞、頂呱呱跟進實施「簡訊實聯制」！

麥當勞、頂呱呱跟進實施「簡訊實聯制」！

國內疫情持續升溫，雙北進入第3級防疫警戒，中央流行疫情指揮中心下令進出各大場所，如賣場超商、美食餐廳須落實「實聯制」，以更好查詢足跡。今（19）行政院公開「簡訊實聯制」做法，只需要5秒3步驟即可完成登記，並由中央政府機關搶先開始實施，民間業者則採自願制，稍早速食業者包括麥當勞、頂呱呱已確定會跟進使用。

因應百萬學生歸鄉　台南防疫總動員

因應百萬學生歸鄉　台南防疫總動員

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染新冠不斷更新葡萄家族

讀者迴響

熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面