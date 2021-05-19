「確診足跡沒到員林」高分檢堅持進彰檢業務檢查　基層：說謊荒唐

▲7名二審檢察官在疫情期間，從台中到彰化地檢署進行業務檢查4天。（資料照／記者唐詠絮攝）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，正值全國檢察機關進行年度業務檢查的時機，台灣高檢署日前已宣布暫緩，降低一、二審人員接觸機會，但台中高分檢檢察官仍連日進入對彰化地檢業務檢查，基層改革團體劍青檢改發出聲明強烈譴責後，台中高分檢19日以「確診足跡沒到員林」、「重來麻煩」等理由解釋，引爆更多基層質疑。

劍青檢改18晚間聲明，籲請法務部監督台中高分檢，停止非必要業務和人員接觸，聲明指出，台中高分檢毫無警覺，無視疫情嚴重，17、18日持續派員到彰化地檢署業務檢查，甚至通知台中地檢署將於31日開始進行調卷檢查作業。

由於業務檢查主要內容是，由二審檢察官親自檢視一審案件卷宗，了解辦案歷程，劍青檢改批評，堅持業務檢查，「可能牽連其轄下各地檢署之多數同仁，增加暴露染疫之無謂風險及傳播鏈。」尤其台中高分檢轄區到18日為止，確診人數已達40人，如果台中高分檢若有人遭回溯匡列，「勢將波及所轄各地檢署同仁亦遭匡列波及；倘有同仁不幸染疫確診，更有可能徹底癱瘓地檢署機能。」

▲基層質疑業務檢查需要調取翻閱案件卷宗，增加許多人員流動與接觸，恐成防疫破口。（示意圖／pixabay）

對此，台中高分檢19日上午以發言人吳萃芳署名發布新聞稿，說明業務檢查時程在1個月前已經排定，17日到彰檢業務檢查前，曾請示台灣高檢署，指示中部地區尚為二級，可由各高分檢自行斟酌，帶隊檢查督導的台中高分檢主任檢察官李慶義認為，彰檢已經做好調卷、清冊等工作，考量延期重作等麻煩和困擾，以及彰化地區確診者足跡分佈未包含彰檢所在的員林市等因素決定依原訂時程進行。

台中高分檢的說明一出爐，馬上在檢察官內部論壇引起討論，而且是一面倒的負評，署名荒唐的檢察官批：「什麼叫疫情還沒有擴散到員林？彰化重災區的溪湖、永靖、埔心，全部都在員林隔壁」，「病毒早就帶入員林了」，另外有人質疑，中高分檢說5/16有請示臺高檢，與高檢署5/15的新聞稿白紙黑字所寫的內容顯然矛盾。「到底是高檢署說謊，還是中高分檢說謊？」「很氣為什麼沒有噓文可以使用 ...」

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