海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

▲海軍士官涉嫌查機密資料數百筆，獲判緩刑。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署查出，一名海軍吳姓士官利用職務之便取得國防部、空軍司令部多名人事主管的帳號密碼後，非法登入國防部人事系統，並狂查高階將領及特種情報人員的人事資料，1年多內查詢數百筆紀錄，因此提起公訴。高等法院審理後，認為他犯後態度良好，因無再犯之虞，因此判刑2年，並宣告緩刑5年。可上訴。

吳姓海軍士官原本在艦隊擔任人事行政士，因而取得國防部人事主管的帳號密碼。而他就利用軍艦出任務時，從2016年間違法登入國防部「國軍人力資源管理系統」，查詢國軍人事資訊，包含高階將領、特種情報單位人員的人事資料全都查詢，次數達數百次。

隔年他調任海軍技術學校擔任教官，在學校期間他仍持續使用違法取得的帳號密碼，繼續查詢機密人事資料；甚至還提升自己的權限，查詢更機密的國軍人事資料。國防部2018年10月間終於發現異常登入查詢紀錄，經過清查後才揪出吳男的惡行，除了將他嚴懲以外，還將他移送高檢署偵辦。

高檢署傳喚吳男到案，吳男坦承犯案，而高檢署清查，吳男查詢的資料除了高階將領以外，特種情報單位人員、駐外武官、駐美軍事代表團、總統府人員等等機密人事資料，他全都查詢。檢方依照《國家機密保護法》「刺探國防秘密罪」、《國家情報工作法》「違法刺探情報人員身分罪」，提起公訴。

案經高等法院一審審理，吳男坦承犯行，但否認洩密，或將資料賣給他人；檢方也查無對價關係。全案於20日宣判，高院認為他影響國家安全，犯罪情節非輕，所為非是，且其犯罪時間非短、行為次數非少，理當重懲。但檢方則認為，他犯案後態度良好，請求給予合適之刑。最後高院也認為，吳男因一時失慮而犯案，於犯後已深具悔悟之意，足認他經此教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，故判刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會，且於判決確定後，需向公庫支付20萬元。可上訴。