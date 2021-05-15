4起群聚炸286本土！一張表看懂「人與人的連結」　全台分布圖曝光

▲15日公布的病毒定序結果。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，這5日（11日至15日）共有3起本土群聚案，分別為宜蘭遊藝場事件、蘆洲前獅子會長事件、萬華茶藝館事件，若加上華航諾富特群聚，今年一共炸出286例本土案例。其中，前獅子會群聚、宜蘭遊藝場群聚均有案例的病毒株與華航諾富特群聚相同，此外，這2組也與萬華茶藝館群聚有關聯。

統計至14日為止，新北獅子會25人群聚和宜蘭遊藝場9人群聚，與華航諾富特37人群聚同為「英國變異株」，且同基因序列」。此外，前獅子會會長（案1203）因接觸過萬華案1220，而萬華群聚中也有案例曾去過宜蘭遊藝場，因此這4起群聚可說是都有搭上邊。不過，14日仍有7例確診的感染源待釐清。

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▲至14日為止，可發現4起群聚均有關聯性。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

指揮中心今（15）日也公布各地增加的本土案例數，分別是台北市89例、新北市75例、基隆市1例、宜蘭縣4例、桃園市4例、台中市1例、彰化縣6例。今日增加的180例本土案例中，分別為68、112女，確診病患遍布7縣市，其中43例集中萬華地區、獅子哥群聚4例、宜蘭遊藝場1例，其餘仍在調查當中。

▼今年截至今日已累計286例本土案例。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）