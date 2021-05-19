台灣須蓋方艙醫院？中央、雙北不同調　鄭運鵬：不需走冤枉路

▲鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內本土確診新冠肺炎者連4日破百，雙北仍佔多數，醫療量備受挑戰。新北市長侯友宜率先喊出設立方艙醫院，但台北市長柯文哲無意跟進，認為蓋方艙醫院來不及了，北市直接徵用大型旅館。疫情指揮官陳時中沒考慮建置方艙醫院，，會以「加強版」集中檢疫所為重點。對此，民進黨立委鄭運鵬認為，「我們不需要走這種冤枉路」。

鄭運鵬19日在臉書表示，疫情當頭，對於部分人士來說，危機就是轉機，就是展氣魄的時候，封城、中國疫苗、方艙醫院，樣樣都來，以口頭要求對國人採取高度管制，贏得當下的民粹魄力形象，反正最後再交由指揮中心決定，先講先贏，不接受就是政府顢頇，但高度管制國人的行動，就能表示大家都守規矩嗎？當然不是。

鄭運鵬指出，新冠肺炎疫情全世界都是摸著石頭過河，跟著疫情轉變而改變政策，各國誰執政誰承擔，怨不了人，台灣這一年半來也是這樣子摸過來的，但台灣是在資訊透明、行政院和國會公開審理條例和預算、行政授權指揮中心的前提下運作，雖然每次都有不同聲音，但總是一致前進的方式，所有的措施盡量尋求的是：相對合理、可執行、國人能配合，最後執政者負責一切成敗責任。

鄭運鵬提到，台灣的管制非常鬆散嗎？其實不然，只是大家忘記了，他舉3個例子，一、前年12月底、去年1月初，政府發現中國隱匿疫情，台灣是全世界第一個實施合理對中國的邊境管制，大明小明的要求就跑出來了，當時要求的是人道；二、台灣獨步全球的行動電話路徑追蹤系統對疫調發揮很大作用，雖然再三強調是去識別化，在立法院還是被質疑不顧人權、要求定期銷毀，這些質疑不見得必要，但也有道理，就接受銷毀決議；三、去年指揮中心柔性呼籲大甲鎮瀾宮停辦遶境，也有人質疑有針對性，後來陳時中親自拜會顏清標，質疑的人才稍微甘願一點。

鄭運鵬認為，這些政策執行再寬鬆也是加了管制，人不是灌程式的，久了也會疲乏，就會鬆懈、會找漏洞（台灣人也很會找漏洞），懶得戴口罩、醫護鬆懈感染、隔離檢疫機組員偷溜、阿公店消費，都是這個循環的必然，這個時候並不是更嚴格管制，而是盡量找有沒有更合理的做法，若大家還記得諾富特的清零緊急處置，一開始還被抱怨環境沒有飯店好、便當不好吃不能叫外送，也有很多人跟著罵指揮中心，但指揮中心事情再多，也是能改善就調整，現在疫情大流行，這麼大批被隔離檢疫的人抱怨也沒有人關心了，過猶不及反而不好。

鄭運鵬強調，疫情當下雖然緊張，但不要失去了理性判斷的能力，跟風要求對每個人的管制升級、確診者集中隔離，真的做下去不但不會有好結果，而且根本執行不下去，不相信的話，要蓋中國方艙醫院的首長自己小規模試試看。

鄭運鵬還說，從1920年的美國禁酒令，到各國防堵疫情的管制措施，結果都是暴動、抗議、鎮壓、地下化，中國也一樣（各省自行封閉邊境造成雙方暴動的新聞很多），「我們不需要走這種冤枉路」。