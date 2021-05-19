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南投縣超前佈署防堵社區感染　快篩試劑獲贈1000份加購5000份

▲南投縣政府獲企業暖心捐千劑快篩試劑，副縣長陳正昇（右）親自試用。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府獲企業暖心捐千劑快篩試劑，副縣長陳正昇（右）親自試用採樣。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情在全國各地社區延燒，南投尚無本土確診病例，但縣府不敢掉以輕心，除將防疫管制升為準3級警戒，另也將提前引進快篩試劑備用，先獲善心企業捐贈1000劑，接下來還將自購5000劑，總共6000劑，分發給各鄉鎮市後可望進一步超前佈署、提升防疫量能。

南投縣府在昨（18）日下午舉辦「新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」捐贈儀式，由寶齡富錦生技公司發言人丁爾昆捐贈1,000劑、副縣長陳正昇代表受贈；陳正昇還當場親自試用這款篩劑，由該公司人員以棉花棒深入鼻孔採樣、靜至於試液約15分鐘後，試劑顯示「一條線」，表示為陰性，並未感染covid-19。

▲南投副縣長陳正昇快篩結果為陰性。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投副縣長陳正昇快篩結果為陰性。（圖／記者高堂堯攝）

丁爾昆表示，該公司自新冠肺炎疫情發生後，即著手研發15分鐘快速篩檢試劑，已獲食藥署專案製造許可，以及印度、歐盟、比利時、新加坡等當地緊急許可；該款快篩試劑除準確度高、節省檢驗時間，更可避免不必要的排隊群聚，每人平均20秒完成採樣後即可離開、15分鐘後初步篩檢結果出爐後再以電話告知，可因應社區發生疫情時初步使用需求。

丁爾昆說，該公司創立已超過45年，向來致力於回饋社會並幫助弱勢族群；本次疫情爆發，台北市經快篩顯示有10%受檢對象顯現陽性反應，因此決定發送快篩劑給各縣市政府協助抗疫，未來縣府如有需要，該公司將會結合公益模式盡力協助。

▲南投縣政府獲企業暖心捐千劑快篩試劑，協助防疫。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府獲企業暖心捐千劑快篩試劑，協助防疫。（圖／記者高堂堯攝）

陳正昇感謝寶齡富錦生技公司提供快篩試劑，並指未來將再購買5000劑，依人口比例等指標分發給各鄉鎮市衛生所，以防堵未來的社區感染疫情，每劑平均要價200元。

▲南投縣政府獲企業暖心捐千劑快篩試劑，協助防疫。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府獲企業暖心捐千劑快篩試劑，協助防疫。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣衛生局也呼籲民眾除落實戴口罩、勤洗手等，若已接觸到確診個案請勿驚慌，並將醫療資源留給重症患者：先留在家中不要離開，等候公衛人員通知；在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間；在家中請避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家，若出現發燒症狀，可使用退燒藥減緩不適症狀，儘量臥床休息和飲水；如有出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局2220904或撥打1922。
 

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