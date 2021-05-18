「停課不停學」　黃偉哲親上臉書直播請親師生安心防疫學習

▲台南市政府全力支援「停課不停學」，黃偉哲請親師生安心防疫學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心與教育部18日下午宣布自5月19日至28日，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，市長黃偉哲指示各局處整備因應措施，並率教育局長鄭新輝與社會局長陳榮枝於臉書直播「停課不停學」說明會，讓家長、師生安心防疫與學習。

市長黃偉哲表示，教育部宣布停課後，市府全力支援師生停課不停學所需的硬體設備資源，包括：設備、網路、平台、學習資源，以確保線上學習不塞爆，教師線上點名學生不亂跑，提供非同步（三大教科書學習資源、五大領域微課程教學資源）和同步（線上公版直播教學）的學習課程，讓學生有多元選擇，透過教育局資訊中心和教育局首頁「停課不停學」的網頁，方便大家查詢，讓所有學生在防疫期間能停課不停學，希望市民齊心防疫，早日度過難關。

教育局長鄭新輝表示，為確保家中無電腦和網路的學生可以停課不停學，在黃偉哲市長超前部署理念下，教育局2020年已盤點家中無載具設備學生13397人、有載具但無行動上網的有6828人，經盤點各校現有可供借用的設備（含筆電及平板）有11744台，雖有缺口，但教育局已請各校依學生需求立即借用，不足的由各區調度提供或由各校直接購買供學生借用，務必要讓每位學生在家有設備可使用，相關經費由教育局補助。

針對無法上網的學生，教育局已備妥100台移動式4G基地台、1700張SIM卡，另教育部也和電信業者協調提供可快速採購的方案，教育局將再提供5000張無線網卡給學生，若一時無法上網，可請學生先到校使用學校的網路，並由學校人員安排安全的學習空間，讓每位學生可以進行自主學習。

針對全國首創全市統一的公版直播教學，目前課表已經排定，各科授課教師也已召集，19日會再進行演練，確定後希望20日可以全部上線開課；此外，各校各班老師也可以自行開課供學生進行同步遠距教學。教育局表示，感謝台南所有教師和教育夥伴的協力和用心，讓每位學生可以在防疫停課期間，落實停課不停學。

針對幼兒園的學生，教育局將媒合各項適合幼兒的學習和遊戲等資源，架設在停課不停學網頁，供家長點選，但提醒家長記得不要讓小孩看太久，要適度讓眼睛休息。

目前台南市線上教學資源與模式如下：【非同步教學】三大書商線上學習資源：翰林、南一、康軒。五大領域微課程：整合教育部因材網、LearnMode學習吧、均一平台。【同步教學】台南市國中小公版線上直播教學：每日上午9時至下午3時45分，安排線上國、英、數、自、社五個領域科目進行直播教學。每一門課提供三種教科書版本，由科任教師同步上線授課。各校各班教師自行開設的線上直播教學：依照各班的需求，自行規劃辦理線上教學。

社會局長陳榮枝表示，因19日起至5月28日停止托育服務，家長可向公司申請防疫照顧假或家庭照顧假。另針對低收入戶、中低收入戶、社會局列冊服務中的家庭或有特殊情況的部分，家長可透過台南市4區托育服務中心協助媒合保母照顧，詳細資訊可上社會局網站「居家托育服務」查詢，社會局將隨時保持相關單位間的連結，為有需要的家庭提供及時的協助。

疫情停課期間，家長可申請「防疫照顧假」，只要符合下述規定雇主應予以准假：

有照顧12歲以下學童之需求，家長其中一人得請防疫照顧假。有照顧就讀高中學校（含高中、高職、五專一、二、三年級）或國中持有身心障礙證明之子女之需求，家長其中一人得請防疫照顧假。短期補習班、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教育機構，如比照高級中等以下學校規定停課者，亦得申請防疫照顧假。

托嬰中心及居家托育服務停止收托期間，兒童之家長其中一人得請防疫照顧假。

前述「家長」包括：父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶等）。家長除得請防疫照顧假外，也可以選擇請「家庭照顧假」、「特別休假」或「事假」以為運用。

勞工因「防疫照顧需求」而未出勤，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分，違法罰款為2萬至100萬元。雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法第22條工資未全額給付處罰。雇主如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰。

防疫照顧假Q&A：https://bit.ly/2S0z5sI；教育局線上自主學習網：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/；社會局居家托育服務：https://sab.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=21446&s=7656872

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