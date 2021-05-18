疫情爆發警察卻更忙！長官拼命帶領基層接觸人群…超扯原因曝光

▲中和分局警方跟區公所人員進入市場，呼籲民眾戴口罩。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

每天破百人確診，新冠疫情何時趨緩仍遙遙無期，地方政府苦勸民眾沒事請勿出門，但警察局卻不斷「創造勤務」，除了要求各分局派員舉著牌子，以步行方式進入人流較多的市場，呼籲民眾戴口罩；全新北剩三峽警分局仍要求基層執行酒駕取締勤務，社交距離無法拉遠。而勤務加重的超扯原因曝光！

●基層＝可犧牲的；一群類似人的生物

資深警員表示，「長官要求我們走進人群呼籲『戴口罩』，這其實滿不合理的，因為我們沒有裁罰權，也只能先勸導，如果民眾不聽勸，我們才能拍照，然後把資料傳給衛生單位開罰，那這一開始就讓衛生單位來做就好了不是嗎？但警察局的長官們卻持續幫基層『包工程』，想想覺得諷刺，政府請民眾別出門，結果我們長官又變出更多勤務要我們出勤接觸人群。」

各地分局長親自帶領基層，陪同區公所的人員於早上一起到菜市場，舉起牌子不斷呼籲民眾須戴起口罩，基層認為，這是一個宣示的動作，而警察只是衛生單位的協辦單位，現場卻沒有半個衛生所的人，若硬要說是共體時艱就算了。但更令人氣憤的是，新北市政府警察局又進一步要派出所另外排時間到轄區市場、商圈持續取締未戴口罩的民眾，不同分局所規定的取締件數不同。當然，這一切都會納入績效評比。

▲土城警執行防疫勤務，呼籲民眾戴好口罩，否則將登記其身分資料，並傳給衛生單位裁罰。（圖／記者陳雕文翻攝）

●防疫績效將列為重要職務調整參考

由於各地警察局已將「防疫績效」視為目前最重要的事情，因此勤務安排都跟防疫相關，簡言之，目前防疫的勤務是攸關上頭長官未來能否成功升官的關鍵！以及內勤長官領超勤加班費的依據。

舉例而言，全新北目前只剩三峽警分局「最認真」執行酒駕取締勤務，18日晚間8點到12點須執行相關勤務，交通組長林泰亨解釋，因為疫情的關係，其實我們有進行調整，讓警員進行巡邏勤務，動態式取締酒駕及交通違規。

資深警員打臉說，組長話只說了一半，因為這次的勤務規劃是：其中2小時執行巡邏勤務，動態取締酒駕及交通違規，另外2小時的「守望勤務」，就只是沒有擺「酒測」等路牌的酒測臨檢，一樣是站在指定路口取締酒駕啊！

▲三峽分局要求基層持續執行酒駕取締的勤務。（圖／記者陳雕文攝）

警員解釋，這個勤務愚蠢的地方在於，現在三峽、鶯歌等街道晚間其實沒什麼人，還要我們站在指定路口，當然不是為了治安，而是為了讓內勤長官來督勤，他們晚間來監督勤務是否落實，就可以申請超勤加班費！因為內勤長官都是正常上下班，要領加班費，就必須要先創造外勤的勤務，他們再來「指導」。

也就是說，長官只是換一個名目，並藉此創造個人的收入；再者，儘管長官嘴巴說不列入績效評比，但是仍會在分局晚報秀出各派出所的取締件數，若件數為0，仍舊會被檢討。

基層抱怨，「三峽警分局長許芳毅曾對大家喊話，『我們取消所有專案勤務，全力防疫』原來說的是要認真執行防疫勤務啊，還以為是顧慮我們的生命安全呢！也許要等我們這些基層都染疫了，警察機關被癱瘓了，才能停止「不斷接觸人群」的勤務，相信我，如果基層中獎，一定會讓高層一起得疫情！」