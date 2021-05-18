全台停課！醫籲「勿送阿公阿嬤家」保護家中長輩：染疫易成重症

▲雙北市17日宣布高中職以下學生停課。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情大爆發，教育部長潘文忠今（18）日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，對此，ICU醫師陳志金也提醒，「別把小孩送到阿公阿嬤家，避免人口流動」。

因應國內疫情警戒升級，全台宣布停課，改採線上教學，許多家長頭痛，平常日要上班，小孩停課後沒有人可以在家顧小孩，不少人考慮將小孩送到阿公阿嬤家，請長輩幫忙照顧，但醫生陳志金稍早在粉專發文指出，「保護家中長輩！請勿將小孩送到阿公阿嬤家」。

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陳志金表示，現在疫情嚴峻，人口大量移動，將會造成更大的流行，且老人家的抵抗力較低，感染易造成重症，「的確很難做到，但是，還是要提醒，以免發生遺憾」。為了讓家長可以安心上班，教育部也表示，如果家長真的無法顧小孩，高中以下的學生，仍可以送到學校去，學校會提供學生學習、照顧及用餐。

對此，網友們回應，「父母沒停班，ㄧ定很多人會偷偷送」、「實在很不讚成南移，請北部地區民眾留在北部，發揮一下愛心，讓疫情快散才是百姓之福」、「應該是呼籲阿公阿嬤不要亂跑，不要相信神功護體」。但也有網友哀號，「已經很多送往高雄了，可以先讓雙北封城嗎，不要再往南送了」。