家中有確診者如何照顧？指揮中心提4大指引：需共用空間要時常消毒

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土病例持續增加！指揮中心今天針對家中若出現確診個案，應該如何進行照顧提出4點注意事項。其中包含保護自己、保持戴口罩及確保手部衛生等。

指揮中心發言人莊人祥表示，若是家中出現確診個案需要照顧，第一要注意提供確診病患生活所需，提醒他們多休息並飲水，大多數病症都是輕症，但仍要隨時注意症狀是否惡化；第二要照顧好自己，盡量避免與病患直接接觸，避免共餐、共用物品，不得已需共用空間要確保時時消毒。

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第三要注意自己的手部衛生並時時佩戴口罩，使用稀釋過的消毒水或酒精清潔確診者經常觸摸過的物體表面；最後則是要進行健康監測，照顧者本身若是密切接觸者，要注意不得外出，另外照顧者在照顧期間必須注意自己的健康狀況，了解是否有出現發燒咳色呼吸急促，若照顧結束後，自最後一次跟接觸者接觸日期要隔離14天。

▲▼該如何照顧確診者，指揮中心指引。（圖／指揮中心提供）

陳時中補充表示，會有這樣的指引因應是因為現在有大量的病患，在等待安置前可能都留置在家中，因大部分病人都是輕症，所以一旦進入家中後可能同住家人就會有些微疏忽或鬆懈，因此特別提出指引希望民眾能特別注意。

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增240例本土病例，另新增2例死亡，過去8天國內本土病例達到1024例，突破千例。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。