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全台爆37學生確診「幼兒園→大學都有」　明起全台學校全部停課

記者賴文萱／台北報導

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，陸續有學生確診，統計至昨晚，大專院校學生確診有16名，高中有4名，國中有6名，國小7名，幼兒園4名，總共37名學生。

▲台中重慶國小消毒。（圖／市府提供）

▲台中重慶國小消毒。（圖／市府提供）

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因應國內疫情警戒升級，為降低群聚感染之風險，教育部也宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦同時配合停課，請所有學生停止前往在家學習。

大專校院及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

陳時中說，現在要避免群聚，教育部對學生權益安排兩個管道，到校學習跟線上學習，希望透過到校人數大幅減少，在群聚可能性跟空間安排可達到適度防疫效果，這裡面有些防疫照顧價，家長完全無法這樣照顧時候，可能可以用線上學習，相關資材有準備，讓學生權益不致受損。

另外，不管老師或學生若跨不同警戒區域，避免到校，尤其是三級區域到二級區域盡量避免。

▲重慶國小緊急宣布停課、市府也派員消毒。（圖／台中市政府提供）

▲教育部宣布，明起全國各級學校全面停課。（圖／台中市政府提供）

教育部除彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平臺選擇外，另為避免同時大量登入現有教學平臺造成壅塞，已提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

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