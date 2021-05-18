記者會變感謝祭？「致詞10分鐘」道謝政府　網怒：浪費時間聽空話

▲理事長致詞。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增240例本土個案，目前累計1024例。稍早記者會上，指揮官陳時中才說明完確診數，就交棒給彰化基督教醫院院長和新北市醫師公會理事長發言，時間長達近10分鐘。因此就有網友不解，「今天記者會是大感謝祭嗎？」

稍早記者會上，指揮官陳時中才公布完確診病例數，就交由彰化基督教醫院院長陳穆寬發言3分鐘，提到他很感謝政府在抗疫期間，為全民健康做最好的守護。接著，新北市醫師公會理事長周慶明醫師也表示，「感謝我們最辛苦的部長」，還有在座的每一位、全台5萬2000位醫師、醫護同仁、全國百姓、記者朋友。

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▲院長致詞。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

兩人輪流發言長達10分鐘的時間，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「今天記者會是大感謝祭嗎」為題發文，提到記者會開了將近20分鐘，都還沒輪到現場記者提問，結果竟有院長、理事長在感謝政府、感謝醫師，疫情都還相當緊張，這是什麼情況？「還是再過兩天就要趕辦大感謝祭？」

貼文一出，不少網友都留言回應，「在記者會致詞是在X杯喔？不會發新聞稿就好嗎」、「不說我以為在看演講比賽」、「廢話一堆，浪費大家時間」、「聽到快睡著」、「超廢，跟造勢大會一樣」、「感謝什麼？浪費時間」、「變成聯誼互捧大會」、「精神喊話time」、「感謝國人共體時艱」、「都死人了還在講空話」。