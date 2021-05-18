　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

記者會變感謝祭？「致詞10分鐘」道謝政府　網怒：浪費時間聽空話

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲理事長致詞。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增240例本土個案，目前累計1024例。稍早記者會上，指揮官陳時中才說明完確診數，就交棒給彰化基督教醫院院長和新北市醫師公會理事長發言，時間長達近10分鐘。因此就有網友不解，「今天記者會是大感謝祭嗎？」

稍早記者會上，指揮官陳時中才公布完確診病例數，就交由彰化基督教醫院院長陳穆寬發言3分鐘，提到他很感謝政府在抗疫期間，為全民健康做最好的守護。接著，新北市醫師公會理事長周慶明醫師也表示，「感謝我們最辛苦的部長」，還有在座的每一位、全台5萬2000位醫師、醫護同仁、全國百姓、記者朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲院長致詞。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

兩人輪流發言長達10分鐘的時間，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「今天記者會是大感謝祭嗎」為題發文，提到記者會開了將近20分鐘，都還沒輪到現場記者提問，結果竟有院長、理事長在感謝政府、感謝醫師，疫情都還相當緊張，這是什麼情況？「還是再過兩天就要趕辦大感謝祭？」

貼文一出，不少網友都留言回應，「在記者會致詞是在X杯喔？不會發新聞稿就好嗎」、「不說我以為在看演講比賽」、「廢話一堆，浪費大家時間」、「聽到快睡著」、「超廢，跟造勢大會一樣」、「感謝什麼？浪費時間」、「變成聯誼互捧大會」、「精神喊話time」、「感謝國人共體時艱」、「都死人了還在講空話」。

ET快訊
桃園新增12例！確診者天天搭火車到台北　「台鐵班次+足跡」曝
明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」
快訊／台北全區快篩「陽性率」11%→4.7%　柯文哲曝最新戰
今天本土較少！陳時中：不代表疫情控制　另曝萬華陽性率趨勢
北市聯醫「忠孝院區」也有個案！指揮中心證實：住院後才確診
快訊／新竹2染疫足跡曝光　曾到好市多、全聯、星巴克
快訊／升級準4級警戒！侯友宜下令動員1200人力稽查：不戴口
竹科危險了！確診包商上班地點曝　「匡列8人」隔離快篩中
再增2護理師「亞東11人院內群聚」　86歲死亡患者和指標個案
萬華女在家死亡「傳遭醫院拒收」　陳時中回應了
快訊／新北單日激增106！　區域公布中和、三重最多
新竹市淨土破功！　竹科包商西門町+台北轉運站足跡曝
有症狀「快篩陰性」不代表沒染疫！陳時中：可能還在潛伏期
新北確診婦屏東足跡曝！台鐵轉公車　逛超市菜市場
LIVE／新北本土今增106例中和最多　侯友宜緊急說明
明起全台學校都停課！教育部官網大當機　家長怒：資訊哪裡找
快訊／中部最後淨土淪陷！雲林驚爆1確診　縣府3點公布足跡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

以為接到疫調電話結果是詐騙！陳時中：先反問他接觸者是誰

明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」

採檢民眾塞爆！醫救人「只剩戶外能插管」　陳時中：不需擠到醫院

戴口罩才是禮貌！陳時中籲「情勢已不同」：拍照也別脫

明起全台學校停課！學生急：段考怎麼辦？　潘文忠解答了

竹市府偕同「防疫作戰聯盟」　整備「準三級防疫」醫療量能

單日尖峰負載估再破紀錄！供電吃緊呈「黃燈」　台電籲全民節電

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

以為接到疫調電話結果是詐騙！陳時中：先反問他接觸者是誰

明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」

採檢民眾塞爆！醫救人「只剩戶外能插管」　陳時中：不需擠到醫院

戴口罩才是禮貌！陳時中籲「情勢已不同」：拍照也別脫

明起全台學校停課！學生急：段考怎麼辦？　潘文忠解答了

竹市府偕同「防疫作戰聯盟」　整備「準三級防疫」醫療量能

單日尖峰負載估再破紀錄！供電吃緊呈「黃燈」　台電籲全民節電

基隆市高中以下「停課不停學」　家長可請「防疫照顧假」

還是會喝鮮奶茶！ 張景嵐減肥「堅持15原則」不復胖：否則休想瘦

快訊／單日激增106例！侯友宜曝：中央不同意增設方艙醫院

7月底人力需求淨增加6.4萬人　公司營運擴增、多角化經營為最大宗

看屋量減！代銷「做一休一」分流到崗　新案延遲推出

台南市東區衛生所率先設立篩檢站 黃偉哲：供高風險群篩檢服務

快訊／「現在蓋方艙醫院來不及」　柯文哲：北市直接徵用大型旅館

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

更多熱門

相關新聞

展榮曝超市只剩兩款泡麵 網傻了：都超好吃

展榮曝超市只剩兩款泡麵 網傻了：都超好吃

新冠肺炎爆發本土疫情，雙北地區更升為三級警戒，引起民眾恐慌，也掀起搶購物資潮，泡麵、衛生紙等民生用品被掃購一空，網紅展榮近日到超市購買泡麵，卻發現架上只剩下「兩款泡麵」乏人問津，但他其實非常喜愛該兩款泡麵，也在網路上引發網友熱議。

輕症病患不要去醫學中心！陳時中：量能要保留在性命攸關的治療上

輕症病患不要去醫學中心！陳時中：量能要保留在性命攸關的治療上

即／新竹2染疫　足跡曝光

即／新竹2染疫　足跡曝光

亞東86歲新冠死亡個案！指揮中心：他和指標個案同病房

亞東86歲新冠死亡個案！指揮中心：他和指標個案同病房

全國學校停課！「7大重點懶人包」一次看

全國學校停課！「7大重點懶人包」一次看

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎PTT感謝

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面