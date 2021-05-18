獨／中和果菜批發商傳確診！員工曾去阿公店　送菜範圍涵蓋雙北宜蘭

▲新北市菜市場。（示意圖／記者湯興漢攝）



政治中心／連線報導

新北市傳出一名從事蔬果零售批發的中年男性確診，店裡不只一名員工染疫。據了解，該確診者居住於新北市中和區，店裡員工曾赴萬華阿公店，經衛生局通知採檢後確診，記者18日上午嘗試聯繫該果菜行電話，目前未有人接電話。

據瞭解，該果菜行平時每日前往大型果菜市場批貨，針對各飯店需要送去，北區合作業主包括林口勝博殿、台北鼎王、W hotel及宜蘭某酒店。

對此，衛生局表示，若接獲確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業；環保局則表示，只要收到衛生局通知，就會立即針對足跡進行消毒。



第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。